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Son dakika spor haberi: Galatasaraylı 34 yaşında milli oluyor!

Son dakika spor haberi... 'ın tecrübeli futbolcusu , 'ndan davet aldı. 34 yaşındaki futbolcu daha önce ne ne de ile resmi bir maça çıkmamıştı. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 17:11
Son dakika spor haberi: Galatasaraylı Ryan Donk 34 yaşında milli oluyor!

ekiplerinden 'ın başarılı futbolcusu , 34 yaşında kariyerinde bir ilke imza atıyor. 'nın teknik direktörü Gorre, Ryan Donk'u maçları için aday kadroya dahil etti.

Surinam Milli Takımı ile 2 yıllık yeni bir sözleşmeye imza atan Gorre, "Henüz ideal kadroya sahip değiliz. En güçlü takımımızı henüz oluşturamadık. Ancak gelen oyuncuları iyi tanıyorum ve bunun işe yarayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

doğumlu Surinamlı olan Ryan Donk, daha önce ne Hollanda ne de ile resmi bir maça çıkmadı.

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