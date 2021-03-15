Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sırrı ortaya çıktı! Fatih Terim... (GS haberi)

Sakatlığı sonrasında bir süre görev almadan yedek kulübesinde yer alan, ancak Sivas ve Kayseri maçlarındaki golleriyle muhteşem bir dönüş yapan Radamel Falcao'nun sırrı belli oldu.

Milliyet gazetesinin haberine göre; Yüksek maliyeti ve sakatlıkları ile sürekli gündem olan, devre arasında ABD'ye gitmesi beklenen ve istenen Kolombiyalı forvetin, Galatasaray'da kalmak istemesindeki gerçek hedefin 2022 Dünya Kupası olduğu ifade edildi.