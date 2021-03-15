Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sırrı ortaya çıktı! Fatih Terim... (GS haberi)

Sakatlığı sonrasında bir süre görev almadan yedek kulübesinde yer alan, ancak Sivas ve Kayseri maçlarındaki golleriyle muhteşem bir dönüş yapan Radamel Falcao'nun sırrı belli oldu.
Milliyet gazetesinin haberine göre; Yüksek maliyeti ve sakatlıkları ile sürekli gündem olan, devre arasında ABD'ye gitmesi beklenen ve istenen Kolombiyalı forvetin, Galatasaray'da kalmak istemesindeki gerçek hedefin 2022 Dünya Kupası olduğu ifade edildi.
KOLOMBİYA İLE FİNAL YAPACAK
35 yaşındaki forvetin, Kolombiya ile birlikte bu şampiyonaya katılarak final yapmayı amaçladığı dile getirildi. Falcao'nun bu nedenle "emeklilik" yaşama niyeti yok.