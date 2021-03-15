Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sırrı ortaya çıktı! Fatih Terim... (GS haberi)

Son dakika spor haberi: 'da Radamel 'nun sırrı ortaya çıktı! ... ( haberi)

Son dakika spor haberi... 'ın büyük uğraşlar sonucu, yüksek beklentiyle kadrosuna kattığı Kolombiyalı yıldız Radamel , takıma katılmasının ardından uzun süren sakatlık süreçleriyle beklentilerin çok altında kalmıştı. Yıldız oyuncu uzun süren sakatlığı sonrası dönüşünün ardından 2 haftada 3 gol kaydederek alkış toplamıştı. Falcao'nun başarındaki sır da ortaya çıktı. İşte detaylar... ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 10:09
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sırrı ortaya çıktı! Fatih Terim... (GS haberi)

Sakatlığı sonrasında bir süre görev almadan yedek kulübesinde yer alan, ancak Sivas ve Kayseri maçlarındaki golleriyle muhteşem bir dönüş yapan Radamel 'nun sırrı belli oldu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sırrı ortaya çıktı! Fatih Terim... (GS haberi)

Milliyet gazetesinin haberine göre; Yüksek maliyeti ve sakatlıkları ile sürekli gündem olan, devre arasında ABD'ye gitmesi beklenen ve istenen Kolombiyalı forvetin, 'da kalmak istemesindeki gerçek hedefin 2022 Dünya Kupası olduğu ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sırrı ortaya çıktı! Fatih Terim... (GS haberi)

KOLOMBİYA İLE FİNAL YAPACAK
35 yaşındaki forvetin, ile birlikte bu şampiyonaya katılarak final yapmayı amaçladığı dile getirildi. 'nun bu nedenle "emeklilik" yaşama niyeti yok.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sırrı ortaya çıktı! Fatih Terim... (GS haberi)

G.SARAY'A BORCUNU ÖDEMEK İSTİYOR
Tecrübeli golcünün bir diğer motivasyon kaynağı ise 'a borcunu ödeme isteği... Taraftarın sevgisi ve kulübün fedakârlığı nedeniyle 'nun sarı-kırmızılılara borcunu ödemek için çok istekli olduğu dile getirildi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sırrı ortaya çıktı! Fatih Terim... (GS haberi)

FATİH TERİM ETKİSİ
Radamel 'nun müthiş dönüşünde kendisinin profesyonel yaklaşımı kadar, teknik direktör 'in de rolü çok büyük oldu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sırrı ortaya çıktı! Fatih Terim... (GS haberi)

BASKIYI AZALTTI
Kolombiyalı, yüzde 100 hazır olmadan sahaya sürülmedi. İyileşmesine rağmen haftalarca kadroya bile alınmadı. Terim, "Ne zaman tam olarak kendini hazır hissedersen o zaman oynarsın" diyerek, futbolcusunun üzerindeki baskıyı azalttı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sırrı ortaya çıktı! Fatih Terim... (GS haberi)

MOHAMED'E ÖĞRETİYOR
'ın golcülerinden Radamel 1986 doğumlu, Mustafa Muhammed ise 1997'li... Muhammed'den 11 yaş büyük olan Falcao'nun Mısırlı oyuncuya deneyimlerini aktarması büyük takdir görüyor. Mustafa'nın da öğrenmeye ve kendini geliştirmeye çok hevesli olduğu belirtiliyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sırrı ortaya çıktı! Fatih Terim... (GS haberi)

İDMANLARI KAÇIRMADI
Yoğun bir çalışma dönemi geçiren, sabahları güne fitness ile başlayıp antrenmanları kaçırmayan Kolombiyalı golcü böylece ligin final periyoduna hazır olarak girdi.

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