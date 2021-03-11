Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Mısır efsanesi Mohamed Zidan: Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a gitmesi çok önemli bir adım

Son dakika spor haberleri: efsanesi : 'in 'a gitmesi çok önemli bir adım

'ın efsane futbolcularından , ocak ayında 'a transfer olan hakkında flaş ifadeler kullandı. Mohamed'in 'e giderek çok doğru bir karar verdiğini belirten , "Mohamed'in Galatasaray'a gitmesi büyük liglerine transfer olmak için çok önemli bir adım oldu." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 10:42
Son dakika spor haberleri: Mısır efsanesi Mohamed Zidan: Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a gitmesi çok önemli bir adım

'ın ocak ayında 'ten kiraladığı , 'ın efsane futbolcusu 'ın da övgüsünü kazandı.

Mısır'da yayın yapan 'ye konuşan , Mohamed'den övgüyle bahsedip, "Mostafa Mohamed yetenekleriyle, gücüyle ve performansıyla şu an Mısır'ın en iyi hücum oyuncularından bir tanesi." dedi.

"GALATASARAY ÖNEMLİ BİR ADIM"

Mohamed'in 'e giderek çok doğru bir karar verdiğini belirten Zidan, "Bana göre , şu an Mısır'ın en iyi santrforu. Rakiplerinden çok daha büyük bir yol kat etti. Galatasaray'a gitmesi de büyük liglerine transfer olmak için çok önemli bir adım oldu." ifadesini kullandı.

7 MAÇTA 6 GOLLE BAŞLADI

Galatasaray formasıyla 6 lig, 1 de kupa maçına çıkan Mohamed, bu karşılaşmalarda attığı 6 golle sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazandı.

Zamalek'ten 2 milyon dolar karşılığında 1.5 yıllığına kiralanan Mısırlı golcünün 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu bulunuyor.

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