Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye yanıt!

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni işbirliği imza töreninde açıklamalarda bulundu. Cengiz, Marcao ile ilgili konuşan Fenerbahçeli yöneticiye flaş bir yanıt verdi.



İşte Mustafa Cengiz'in o sözleri:



Hakemleri etkilemeye, kendi camiamıza popülist görünmeye muhatap olmayız. Saçma bir lafa cevap vermeye kalkarsanız iyice batarsınız. Bataklığa damatlıkla girseniz de çamurla çıkarsınız.

FENERBAHÇELİ SELAHATTİN BAKİ NE DEMİŞTİ?

Baki'nin konuya dair geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama şöyleydi:

Bizim inancımız sonsuz. Ben burada çıkalım, sahada cenkleşelim, hakem faktörü olmasın şampiyon oluruz. Herkesten çok daha iyiyiz, çok daha motiveyiz. İki hafta üst üste sedyeyle oyuncu uğurluyoruz. Ne sarı kart var, ne de bir gündeme getiren. Artık isim vereceğim. Marcao diye bir adam var. Biz kaçırdık mı milletvekili mi oldu? Herhalde milletvekili oldu. Dokunulmazlığı var. Hakemlere, futbolculara acayip acayip hareketleri var. Fenerbahçe'de böyle davranan bir oyuncu olsa şu ortamda ne olurdu?