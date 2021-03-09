Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş zemin itirafı! "İhmal var..."

Kurulum anlaşmasıyla ilgili konuşan Cengiz, ''Enerjisa'ya teşekkür ediyorum. Bazı laflar gelmiş, çatıyı etkiler mi? şeklinde. Bunun hiç onunla alakası yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Ayrıca bu stadyuma emek veren, tek bir çivi bile çakan tüm herkese teşekkür ederim. 25 yıllık bir dönem. 20 milyon TL'lik yatırımın tüm masraflarını Enerjisa karşılıyor. 25 yılda 100 milyonun üzerinde gelir getirecek. Panelleri de bize devredecekler. Bizim malımız olacak. Biz kendilerine çok teşekkür ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

''ZEMİN KONUSUNDA İHMAL VAR''

''Tabii ki zemin önemli. Tüm teknik takımlar için daha da önemli. Bizler halı sahada oynar gibi oynayalım isteriz. Biz stadın zeminini en iyi tutan kulüplerden biriyiz. Ancak insanlar nedense çok çabuk unutuluyor. O kar yağışını hatırlıyorsunuz. Kar yağınca hepimiz sevindik ama zemin üzüldü. Bana göre erken açıldı o gün stat zemini. Çünkü federasyon en az 4 saat önce açılsın istiyor. 8 yılda yapmalıydık. Covid-19 dönemi yaşandı, yapmalıydık. Teknik heyet önümüze getirmeliydi. Derhal yapardık. Orada bir ihmal var. Ama biz çamur gibi zeminde bir takımı yendik. Sonra gittik Ankara'ya çok güzel zeminde yenildik. Hemen yazın şimdi, teknik heyete laf attı diye... Öyle bir şey yok''

''KİMSE HAKEMLERDEN MEMNUN DEĞİL''

''Ben hakemi etkileyeyim diye, federasyonu etkileyeyim diye bir şey yapmam. Biz böyle hakemleri etkilemeye, kendi camiamıza popülist görünmeye ihtiyaç duymayız. Bunun karşılığında muhatap da olmayız. Kimse hakemlerden memnun değil. TFF bizim federasyonumuz, hakemler bizim hakemlerimiz. Ben onların motivasyonunu bitirirsem daha çok hata yaparlar. Buna dikkat etmeliyiz.''

''YABANCI HAKEM KARARI FEDERASYONUN''

''Yabancı hakeme karar verecek olan federasyondur. 40'a yakın hakem var Süper Lig'de dediler. Bunun yeterli olmadığını söylediler. Çünkü Covid-19 tehlikesi var, şimdi bir de VAR var tabii. Bunu Türk hakemliğine bir tehdit gibi algılamak zarar verir. Mesela Suudi Arabistan'da bu yapılıyor. Biz de istedik. Tabii bu tür kararları federasyona bırakmayı düşünüyoruz''

''PANDEMİDEN ÖTÜRÜ CİDDİ BİR ZARARIMIZ VAR''

''Bizim pandemiden ötürü çok ciddi bir zararımız var. En çok geliri olan da biziz, en çok zarar gören de biziz. Mesela başkan adayı adam gelmiş 500 milyon para koyuyor. Ben bunu görmeliyim. Ne kadar fikir ve görüş varsa yarışsın, çok güzel olur. Beni desteklemeyen, olumlu bulmayanlara da alternatif tercihler verir. Biz bundan memnun oluruz. Mesela adam bizden hoşlanmayabilir, tipimizden aksanımızdan hoşlanmayabilir.

YUSUF GÜNAY'IN AÇIKLAMALARI

"90'lı yıllarda ülkede bir dizi ekonomik krizler yaşandı. 2000'lerin başında ise ekonominin yönetimi için EPDK, BDDK gibi kurumlar getirdi. EPDK'nın kurucu başkanlığına ise ben atandım. Araştırdım, bütün ülkeler kendi milli projelerini oluştururken biz Türkiye olarak ithalata dayalı projeler üretmişiz. Biz de EPDK olarak yerli ve yenilebilir projeler ürettik. Bugün Türkiye, Avrupa'da bu konuda önemli bir noktadadır. Hep bunu Galatasaray'da hayal etmiştim, yerli ve yenilebilir bir enerji. Özhan Canaydın döneminde bunun için çalışmıştık. Galatasaray'ın derbini kendine dert edinmiş başkanımız Mustafa Cengiz ve yönetim olarak bunu el birliğiyle yaptık. Bu hayalim el birliğiyle gerçekleşti."

ÖRNEK BİR ÇALIŞMA OLDU

"GES, hakikaten Galatasaray'a yakışır. Dünyanın en büyük stadyumda bulunan GES santrali olacak. Atıl durumda olan 40 bin metrekarelik alanı EnerjiSA 10 yıl işletiyor, 10 yıl sonra bize geçiyor. Santral kurulur kurulmaz mülkiyeti de Galatasaray'a devrediliyor. Bu yeşil enerji ve yerli bir üretim kaynağı. 100 milyar kwh enerji üretecek, 100 milyonun üzerinde gelir getirecek. Örnek ve güzel bir çalışma oldu. Atıl kapasiteyi ekonomiye, bu ülkenin yararına kullanılmış oldu EnerjiSA ile birlikte."