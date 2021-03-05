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Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den kadroya neşter! İlk 11 değişiyor

Ankaragücü deplasmanında ağır bir yara alan 'da Sivasspor maçında yepyeni bir Aslan sahada olacak. Sallanan Gedson ile pas oyununda kaybolan Etebo kızağa çekiliyor. Gol atan Kerem ise 11’e yerleşecek. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 00:04 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray spor haberi: Fatih Terim'den kadroya neşter! İlk 11 değişiyor

, Ankaragücü deplasmanında ağır bir yara aldı. Şampiyonluk yolunda hem 3 puan kayboldu hem de takımın en formda ismi kırmızı kart gördü. İstediği futbolu sergileyemeyen Cimbom'da Teknik Direktör Fatih Terim, Sivas maçına farklı kadroyla çıkmaya karar verdi. Üç haftadır başarılı maçlar çıkaran ancak Ankara'da yerini Donk'a bırakan Luyindama, Sivas karşısında sahada olacak. Oyunun savunma yönünü başarılı şekilde geçiren Etebo ise pas oyununda katkı sağlamadığı gerekçesiyle kızağa çekiliyor.

OĞULCAN SÜRPRİZİ GELİYOR
Etebo'nun yerine sezonun parlayan yıldızı Antalyalı oynayacak. Üst üste şans bulmasına rağmen beklentileri karşılayamayan Gedson da kulübeye gidiyor. Portekizli'nin formasını giyecek. Ankara'da gol atan da göze girdi. Genç isim, Sivas maçında sağ açık oynayacak. ise 'ın yerine orta sahada görev yapacak. Üst üste maçlar çıkaran Emre Kılınç'ın bu hafta dinlendirilmesi bekleniyor. En büyük sürpriz ise Mostafa'nın cezalı olduğu maçta ileri uçta Çağlayan'ın forma giymesi olacak. Ankara'da ikinci yarıda giren Falcao'nun yine kulübede olması bekleniyor.

5 FARKLI İSİM
Galatasaray'ın Sivasspor maçındaki 11'inde 5 farklı ismin yer alması bekleniyor. Cezalı Mostafa'nın dışında Donk, Etebo, Gedson ve Emre Kılınç'ın oynamayacağı konuşuluyor. Muhtemel 11 şöyle: , , Luyindama, , , Taylan, Belhanda, Arda, Kerem, ve Oğulcan.

FEGHOULI SONRADAN
Uzun süren sakatlığının ardından Ankaragücü maçının sonlarında oyuna giren Feghouli hazır gözükmedi. Cezayirli yıldızın Sivasspor maçında bir kez daha kulübede olması bekleniyor. Tecrübeli futbolcu ikinci yarıda oyuna dahil olacak.

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