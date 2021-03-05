Zaza ısrarı

BONSERVİSİ 6 MİLYON
Torino'nun, Zaza için kendilerine gelecek transfer tekliflerine vereceği cevabı belli oldu. İtalyan kulübü öncelikle Zaza'yı kiralık vermeyeceği öğrenildi. Bununla beraber Torinolu yetkililer, Simeone Zaza için 6 milyon euro bonservis talep edeceği kaydedildi.
AYRILMAYA SICAK BAKIYOR
Torino ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan Zaza, 25 Haziran'da 30 yaşına basacak. Bununla beraber Zaza, Torino'nun ara transfer sezonunda Toni Sanabria'yı kadrosuna katmasından dolayı 2. plana atılacağını düşünüyor