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Zaza ısrarı

, sezon sonunda Falcao’nun yerine ’yı getirmek istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 00:10 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 06:50
Zaza ısrarı
'da bekleneni veremeyen 'nun sezon sonu ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Kolombiyalı golcünün yerine ise devre arasında da gündeme gelen 'nın adı geçiyor. medyasında çıkan haberlere göre; şampiyonluk mücadelesi veren , yaz transfer dönemi için 29 yaşındaki İtalyan santrforu kesinlikle kadrosuna katmak istiyor. İdarecilerin de son dönemde yeniden forma giymeye başlayan Zaza'lı 'nun maçlarını izlediği belirtiliyor.

BONSERVİSİ 6 MİLYON
Torino'nun, Zaza için kendilerine gelecek transfer tekliflerine vereceği cevabı belli oldu. İtalyan kulübü öncelikle Zaza'yı kiralık vermeyeceği öğrenildi. Bununla beraber Torinolu yetkililer, için 6 milyon euro bonservis talep edeceği kaydedildi.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR
Torino ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan Zaza, 25 Haziran'da 30 yaşına basacak. Bununla beraber Zaza, Torino'nun ara transfer sezonunda 'yı kadrosuna katmasından dolayı 2. plana atılacağını düşünüyor
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