Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın gündemindeki İrfan Can Eğribayat için Fransa ekipleri devrede!

Son dakika spor haberleri: 'ın gündemindeki için ekipleri devrede!

'da teknik direktör 'in kadrosunda görmek istediği isimlerden biri olan transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. 'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç file bekçisi için ekiplerinin devreye girdiği belirtildi. İşte o takımlar ve tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 15:50
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın gündemindeki İrfan Can Eğribayat için Fransa ekipleri devrede!

Spor Toto Süper Lig'de 3'te 3 yaparak puan tablosunda tırmanışa geçen 'nin yıldız file bekçisi , Avrupa'nın radarına girdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın gündemindeki İrfan Can Eğribayat için Fransa ekipleri devrede!

Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında 1. Lig ekibi Adanaspor'dan renklerine bağladığı 22 yaşındaki eldiven başarılı performansıyla ekiplerinin dikkatini çekti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın gündemindeki İrfan Can Eğribayat için Fransa ekipleri devrede!

Yeni Asır'ın haberine göre, Göz-Göz'de eldivenleri tecrübeli isim Balazs Megyeri'den alan İrfan Can kalesinde adeta devleşirken Ligue 1 ekipleri Metz ve Nimes, genç kaleciyi takibine aldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın gündemindeki İrfan Can Eğribayat için Fransa ekipleri devrede!

Fransız kurmayların scout ekiplerine futbolcuyu uzun zamandır takip ettirdiği ve aldıkları olumlu raporlar sonrasında yaz sezonunda genç file bekçisi için teklif yapmaya hazırlandıkları öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın gündemindeki İrfan Can Eğribayat için Fransa ekipleri devrede!

Sarı-kırmızılı İzmir ekibiyle, 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can ile ilgili yönetimin nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın gündemindeki İrfan Can Eğribayat için Fransa ekipleri devrede!

TRANSFER TEKLİFLERE BAĞLI
İzmir'de mutlu olan ve Süper Lig'de kendisini göstererek A Milli Takım'a gitmeyi kafasını koyan İrfan Can'ın ise kariyer planında henüz Avrupa'nın yer almadığı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın gündemindeki İrfan Can Eğribayat için Fransa ekipleri devrede!

Ancak Metz veya Nimes'den bonservisle ilgili çok yüksek bir teklif gelmesi halinde Kulüp Başkanı Mehmet Sepil'in satışa onay verebileceği de kulüpten sızan bilgiler arasında.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın gündemindeki İrfan Can Eğribayat için Fransa ekipleri devrede!

BEKİR ARPACI İRFAN'I KEŞFETTİ
'ı keşfeden ilk isim İlhan Palut'un ekibinde yer alan kaleci antrenörü Bekir Arpacı oldu. Sarı-kırmızılı ekibin, geçen sezon devre arasında Göktuğ'un kötü performansı sonrası Başkan Mehmet Sepil'in '2. kaleci bulun' talimatıyla Arpacı'nın gündeme getirdiği 22 yaşındaki eldiveni Göz-Göz transfer edememişti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın gündemindeki İrfan Can Eğribayat için Fransa ekipleri devrede!

Ancak yaz döneminde yeniden devreye giren Göz-Göz bu kez mutlu sona ulaşarak İrfan'ı renklerine bağladı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın gündemindeki İrfan Can Eğribayat için Fransa ekipleri devrede!

FATİH TERİM DE ONU ÇOK İSTİYOR
ile ilgili en ciddi takım olarak öne çıkıyor. Galatasaray'ın tecrübeli teknik patronu , İrfan Can için devreye girdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın gündemindeki İrfan Can Eğribayat için Fransa ekipleri devrede!

Türkiye ve Avrupa'daki genç yetenekleri göz hapsine alan Terim'in, performansını çok beğendiği İrfan için yönetime 'Alınmalı' raporunu verdiği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın gündemindeki İrfan Can Eğribayat için Fransa ekipleri devrede!

G.Saray yönetiminin Avrupa'dan teklifler üzerine elini çabuk tutup İzmirli kurmayların bonservis bedeli için nabzını yoklayacağı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın gündemindeki İrfan Can Eğribayat için Fransa ekipleri devrede!

Şimdilik tekliflere kulağını tıkayan İrfan Can mevcut transfer tekliflerini geri çevirip geleceği ile ilgili kararı tamamen yönetime bırakmış durumda.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın gündemindeki İrfan Can Eğribayat için Fransa ekipleri devrede!

, bu sezon 'de gelişimi ile dikkat çekerken farklı yaş kategorilerinde 19 kez milli formayı giydi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın gündemindeki İrfan Can Eğribayat için Fransa ekipleri devrede!

Şuan U-21 Milli Takım formasını terleten 22 yaşındaki eldiven, en son 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 17 Kasım 2020'de Kosova karşısındaki maçta 90 dakika milli takım kalesini korumuştu.

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