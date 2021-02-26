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Son dakika haberleri | 'den flaş transfer hamlesi! İşte 'nın veliahtı

'de sezon sonu şampiyonluğu hedefleyen , bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak istiyor. Sözleşmesi bitecek isimlerle görüşmelerini sürdüren yönetim, ilk isim olarak 'yı belirledi. , 34 yaşındaki yıldız eldivenin veliahtını da transfer listesine aldı. İşte Galatasaray'ın transferdeki hedefi... | Son dakika haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 10:13
Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den flaş transfer hamlesi! İşte Muslera'nın veliahtı

, ileride 'nın yerine genç eldiveni birinci kaleci yapmayı planlıyor.

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