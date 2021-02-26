Son dakika Galatasaray haberleri | Fatih Terim'den flaş transfer hamlesi! İşte Muslera'nın veliahtı

Fernando Muslera ile sözleşme uzatmak isteyen Galatasaray ayrıca Okan Kocuk ile de devam edecek. Ancak 35 yaşındaki Fatih Öztürk'e katkıları için teşekkür edilecek.

Sarı-kırmızılı takımda Fatih Öztürk'ün yerine de Okan Kocuk'u da zorlayacak genç ve potansiyeli olan bir kaleci alınacak.