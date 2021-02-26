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’dan ’a!

Sezon sonu orta sahası boşalacak ’un Fransız ile ilgilendiği öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 00:18 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 06:50
Hatay’dan G.Saray’a!

orta sahası sezon sonunda tam anlamı ile boşalacak. , ve 'nın sözleşmeleri bitecek. için de 'dan teklifler gelmeye başlaması ile birlikte orta sahaya takviye için yurt içi ve dışından arayışlar başladı. Sezon sonu için şimdiden kolları sıvayan sarı-kırmızılıların, 'dan 'i de gündemine aldığı öğrenildi. Bu sezon 24 maçta 2 gol, 2 asist ile oynayan 29 yaşındaki Fransız oyuncunun, 'un sözleşme yenileme teklifine cevap vermediği ve takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Hatayspor'un bu sezon ile birlikte en istikrarlı ve en başarılı oyuncularından birisi olan dikkat çeken Aabid'in Galatasaray'ın teklif gelmesini merakla beklediği ifade edildi.

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