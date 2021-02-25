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Son dakika transfer haberleri | onay verdi Aslan ilk imzayı attırıyor

'de yakaladığı çıkışla zirveye kurulan , bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör , yönetime iç ve dış transfer için listesini sundu. Tecrübeli teknik adamın ise bu listede bir gözdesi var. Yönetim Terim'im talebi üzerine harekete geçti ve ilk imzayı o isme attıracak. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 09:18
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim onay verdi Aslan ilk imzayı attırıyor

'de fırtına gibi esen ve son 7 maçını kazanarak liderlik koltuğunu ele geçiren , transfer çalışmaları için şimdiden kollları sıvadı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim onay verdi Aslan ilk imzayı attırıyor

Sarı-kırmızılı yönetim Ocak'ta , , , ve 'nu renklerine katarak nokta atışı yapmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim onay verdi Aslan ilk imzayı attırıyor

Teknik Direktörü , tecrübeli futbolcuyla yeni mukavele yapılmasını istedi. Son oynanan maçında çatlak kaburgayla karşılaşmayı tamamlayan Ömer'e bu fedakârlığı nedeniyle teşekkür eden tecrübeli hoca, yönetimden de futbolcuyla ilgili yeni kontrat konusunda harekete geçilmesini talep etti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim onay verdi Aslan ilk imzayı attırıyor

İYİLEŞTİRME YAPILACAK

Geçtiğimiz 3 sezonda yıllık 400 bin euroya oynayan ve takımın en az kazanan ismi olan 'a yeni sözleşme ile beraber iyileştirme de yapılması bekleniyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim onay verdi Aslan ilk imzayı attırıyor

GEÇEN SEZON 10 ASİST 1 GOL

Geçen sezon başında bir ara gönderilmesi bile düşünülen oyuncu, çok iyi bir mücadele ortaya koyarak direndi ve süper bir performans ortaya koydu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim onay verdi Aslan ilk imzayı attırıyor

Geçen sezon ligde 10 asist ve 1 gollük bir performansa imza atarak önemli bir hücum katkısı sağlayan Ömer, Terim'in en büyük kozları arasında yerini aldı.

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