Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim onay verdi Aslan ilk imzayı attırıyor

Süper Lig'de fırtına gibi esen ve son 7 maçını kazanarak liderlik koltuğunu ele geçiren Galatasaray, transfer çalışmaları için şimdiden kollları sıvadı.
Süper Lig'de fırtına gibi esen ve son 7 maçını kazanarak liderlik koltuğunu ele geçiren Galatasaray, transfer çalışmaları için şimdiden kollları sıvadı.
Sarı-kırmızılı yönetim Ocak'ta DeAndre Yedlin, Gedson Fernandes, Mostafa Mohamed, Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu renklerine katarak nokta atışı yapmıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, tecrübeli futbolcuyla yeni mukavele yapılmasını istedi. Son oynanan Alanya maçında çatlak kaburgayla karşılaşmayı tamamlayan Ömer'e bu fedakârlığı nedeniyle teşekkür eden tecrübeli hoca, yönetimden de futbolcuyla ilgili yeni kontrat konusunda harekete geçilmesini talep etti.
İYİLEŞTİRME YAPILACAK
Geçtiğimiz 3 sezonda yıllık 400 bin euroya oynayan ve takımın en az kazanan ismi olan Ömer Bayram'a yeni sözleşme ile beraber iyileştirme de yapılması bekleniyor.
GEÇEN SEZON 10 ASİST 1 GOL
Geçen sezon başında bir ara gönderilmesi bile düşünülen oyuncu, çok iyi bir mücadele ortaya koyarak direndi ve süper bir performans ortaya koydu.
Geçen sezon ligde 10 asist ve 1 gollük bir performansa imza atarak önemli bir hücum katkısı sağlayan Ömer, Terim'in en büyük kozları arasında yerini aldı.
Saracchi ve Emre Taşdemir'in sakatlığında sol bekte oynatılan Ömer Bayram verilen şansı iyi kullandı. Sol önde ve orta alanda da sezon içerisinde bir alternatif olarak şans bulan tecrübeli futbolcu, bu sezon Hatay ve Trabzonspor maçlarında asist yaptı. (Hürriyet)