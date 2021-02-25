Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Fatih Terim onay verdi Aslan ilk imzayı attırıyor

İYİLEŞTİRME YAPILACAK Geçtiğimiz 3 sezonda yıllık 400 bin euroya oynayan ve takımın en az kazanan ismi olan Ömer Bayram'a yeni sözleşme ile beraber iyileştirme de yapılması bekleniyor.

GEÇEN SEZON 10 ASİST 1 GOL Geçen sezon başında bir ara gönderilmesi bile düşünülen oyuncu, çok iyi bir mücadele ortaya koyarak direndi ve süper bir performans ortaya koydu.