Son dakika spor haberleri: Galatasaray düğmeye bastı! Çifte imza (GS spor haberi)

İKİSİNE DE 1.5 MİLYON EURO MAAŞ TEKLİF EDİLECEK Alınan bilgilere göre 850 bin Euro garanti ücret alan Marcao'ya 1.5 milyon Euro teklif edilecek.

1 milyon 50 bin Euro maaşı olan Luyindama'nın da 1.5 milyon Euro'dan yeni sözleşme imzalaması hedefleniyor.