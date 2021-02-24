Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray düğmeye bastı! Çifte imza (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: düğmeye bastı! Çifte imza ()

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... ile nikah tazelemeye hazırlanan sarı kırmızılılar, sözleşmeleri 2022'de bitecek olan iki yıldızın menajeriyle de masaya oturdu. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri ()

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 23:45 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 00:30
Son dakika spor haberleri: Galatasaray düğmeye bastı! Çifte imza (GS spor haberi)

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Muslera ile nikah tazelemeye hazırlanan 'da yeni bir operasyonun startı verildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray düğmeye bastı! Çifte imza (GS spor haberi)

Sarı-Kırmızılılar, sözleşmeleri önümüzdeki yaz bitecek olan Marcao ve Luyindama'nın menajeriyle de masaya oturdu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray düğmeye bastı! Çifte imza (GS spor haberi)

Avrupa'dan önemli talipleri olan iki futbolcu konusunda pazarlıkta elinin zayıflamasını istemeyen yönetim kısa süre içinde sözleşmeleri uzatmak istiyor. Marcao ve Luyindama'nın maaşlarına önemli bir zam da yapılacak.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray düğmeye bastı! Çifte imza (GS spor haberi)

İKİSİNE DE 1.5 MİLYON EURO MAAŞ TEKLİF EDİLECEK

Alınan bilgilere göre 850 bin Euro garanti ücret alan Marcao'ya 1.5 milyon Euro teklif edilecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray düğmeye bastı! Çifte imza (GS spor haberi)

1 milyon 50 bin Euro maaşı olan Luyindama'nın da 1.5 milyon Euro'dan yeni sözleşme imzalaması hedefleniyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray düğmeye bastı! Çifte imza (GS spor haberi)

Fatih Terim'in savunmadaki çok önemli kozu olan iki futbolcuya da 2025'e kadar sözleşme uzatma teklifi yapılacağı belirlendi.

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