Son dakika spor haberi: Rui Costa'dan Galatasaray'a bir transfer daha! İşte Marcao'nun yeni partneri

Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig'de 6'da 6 yaparak averajla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları için kollar sıvandı.
Gedson Fernandes, Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu, DeAndre Yedlin ve Henry Onyekuru'ya renklerine bağlayıp gücüne güç katan sarı-kırmızılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda geleceğin Galatasaray'ını oluşturmak için çalışmalara başladı.
FERRO GELİŞMESİ
Galatasaray'ın ara transfer döneminde savunma için düşündüğü ismin Ferro olduğu anlaşıldı. Fakat transfer gerçekleşmedi. İşte gerçekleşmeyen Ferro transferinin gelişmeleri ve detayları...