Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Rui Costa'dan Galatasaray'a bir transfer daha! İşte Marcao'nun yeni partneri

Son dakika spor haberi: 'dan 'a bir transfer daha! İşte Marcao'nun yeni partneri

Son dakika transfer haberi... Ara transferde kadrosuna kattığı isimlerden aldığı tam verim ile liderlik koltuğunu kimselere bırakmayan Galatasaray, sezon sonu için de şimdiden kolları sıvamış durumda. Birçok isimle temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılara transferinde büyük yardımı dokunan 'dan bir transfer kıyağı daha geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 16:43
Son dakika spor haberi: Rui Costa'dan Galatasaray'a bir transfer daha! İşte Marcao'nun yeni partneri

Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig'de 6'da 6 yaparak averajla liderlik koltuğunda oturan 'da yeni sezonun transfer çalışmaları için kollar sıvandı.

Son dakika spor haberi: Rui Costa'dan Galatasaray'a bir transfer daha! İşte Marcao'nun yeni partneri

, Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu, DeAndre Yedlin ve Henry Onyekuru'ya renklerine bağlayıp gücüne güç katan sarı-kırmızılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda geleceğin 'ını oluşturmak için çalışmalara başladı.

Son dakika spor haberi: Rui Costa'dan Galatasaray'a bir transfer daha! İşte Marcao'nun yeni partneri

FERRO GELİŞMESİ
'ın ara transfer döneminde savunma için düşündüğü ismin Ferro olduğu anlaşıldı. Fakat transfer gerçekleşmedi. İşte gerçekleşmeyen Ferro transferinin gelişmeleri ve detayları...

Son dakika spor haberi: Rui Costa'dan Galatasaray'a bir transfer daha! İşte Marcao'nun yeni partneri

LUYINDAMA ETKİSİ
Benfica'dan Francisco Ferro için girişimde bulunan sarı-kırmızılılar, Luyindama'yı satamadığı için bu transfer gerçekleşmedi.

Son dakika spor haberi: Rui Costa'dan Galatasaray'a bir transfer daha! İşte Marcao'nun yeni partneri

RUI COSTA İLİŞKİSİ KULLANILACAK
Valencia'ya kiralanan Ferro'nun performansı takip edilecek. Fatih Terim- ilişkisine güvenen cephesi, sezon sonunda Benfica'ya dönecek Ferro için tekrar hamle yapacak.

Son dakika spor haberi: Rui Costa'dan Galatasaray'a bir transfer daha! İşte Marcao'nun yeni partneri

SEZONU VALENCIA'DA TAMAMLAYACAK
Luyindama'nın alternatifi olarak görülen Ferro bu sezonu Valencia'da tamamlayacak. Genç savunmacının 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Rui Costa'dan Galatasaray'a bir transfer daha! İşte Marcao'nun yeni partneri

MARCAO'NUN PARTNERİ OLACAK
Marcao ile yeni sözleşme uzatmayı planlayan iyi bir teklif gelmesi halinde Luyindama'yı satacak ve Ferro için Portekiz ekibi ile tekrar masaya oturacak.

Son dakika spor haberi: Rui Costa'dan Galatasaray'a bir transfer daha! İşte Marcao'nun yeni partneri

FERRO KİMDİR?
Ferro, 26 Mart 1997 tarihinde Portekiz'in Oliveira de Azeméis şehrinde dünyaya geldi.

Son dakika spor haberi: Rui Costa'dan Galatasaray'a bir transfer daha! İşte Marcao'nun yeni partneri

Futbola ise UD Oliveirense (2005–2008), CD Estarreja (2008–2009), AD Taboeira (2009–2011), SL Benfica (2011–2016) takımlarının alt yapısında başladı.

Son dakika spor haberi: Rui Costa'dan Galatasaray'a bir transfer daha! İşte Marcao'nun yeni partneri

Sadece bir kez Casa Pia AC takımına kiralanan oyuncu, daha sonra ise kariyerini Benfica'da sürdürdü. Stoper mevkisinde oynayan 1,92 boyundaki Ferro, sağ ayağına hakimdir.

SON DAKİKA