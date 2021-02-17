Bayern engeli!

Galatasaray cephesi gelecek sezon takımda olmayacak Saracchi'nin yerine sürpriz bir hamle yaparak sessiz sedasız Championship takımlarından Reading'in sol beki Omar Richards'a sözleşme imzalatmak istiyordu… 23 yaşındaki yıldız adayının sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını fırsata çevirmek isteyen Galatasaray'ın önüne sürpriz bir engel çıktı. Bir iki gündür Alman ve İngiliz basını, İngiliz futbolcuyu, Bayern'in de istediğini yazmaya başladı. Galatasaray tarafı, bu haberin menajer oyunu olup olmadığını araştırmak için şimdilik geri adım attı.