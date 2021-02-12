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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan kaleci hamlesi! 'dan sonra...

Son dakika transfer haberi: 'ndan elenen Galatasaray'da hedef şampiyonluğu. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-kırmızılılar bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör , 'nın ardından kaleyi teslim edebileceği ismi buldu ve takımına dahil edilmesini istedi. İşte o isim ve son gelişmeler... |

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 12:28
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan kaleci hamlesi! Muslera'dan sonra...

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan kaleci hamlesi! Muslera'dan sonra...

Kaliteli yaşlı oyuncuların yerine potansiyelli genç oyunculara yönelen kaleci transferi için düğmeye bastı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan kaleci hamlesi! Muslera'dan sonra...

Geçtiğimiz sezon 'nın Çaykur Rizespor maçında ayağının kırılmasının ardından sarı-kırmızılılarda kaleyi önce Okan Kocuk korumuş daha sonra sezon sonu Fatih Öztürk kadroya dahil edilmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan kaleci hamlesi! Muslera'dan sonra...

Her iki kalecinin de performansı teknik heyeti memnun etmemiş ve 'nın dönüşü iple çekilmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan kaleci hamlesi! Muslera'dan sonra...

'nın tekrar forma giymeye başlamasının ardından teknik direktör , aynı sorunla tekrar karşılaşmamak için sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan kaleci hamlesi! Muslera'dan sonra...

Terim, 'nın veliahtı olarak Göztepe'de forma giyen 22 yaşındaki İrfan Can Eğribayat'ın takıma dahil edilmesini istedi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan kaleci hamlesi! Muslera'dan sonra...

İRFAN CAN HAMLESİ

'de 4. sezonunu geçiren İzmir'in köklü ekibi Göztepe'nin yıldız file bekçisi İrfan Can Eğribayat 'ın takibine takıldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan kaleci hamlesi! Muslera'dan sonra...

Takımına gelecek vadeden genç yıldızları kazandırmayı hedefleyen Teknik Direktörü , İzmir ekibinin genç eldiveni İrfan Can'ı da listesine ekledi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan kaleci hamlesi! Muslera'dan sonra...

Göztepe'ye sezon başında TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'dan ikinci kaleci olarak transfer edilen ancak performansıyla as kaleci olarak düşünülen Macar eldiven Balazs Megyeri'yi yedek bırakan İrfan Can ile ilgili Terim'e çok olumlu raporlar iletildiği öğrenildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan kaleci hamlesi! Muslera'dan sonra...

Bir süredir ekibine İrfan Can'ı izleten Terim'in yönetime gelecek yaz transfer döneminde 22 yaşındaki başarılı eldivenin alınması için rapor vereceği öğrenildi. (Yeni Asır)

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