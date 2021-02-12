Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'dan kaleci hamlesi! Muslera'dan sonra...

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
Kaliteli yaşlı oyuncuların yerine potansiyelli genç oyunculara yönelen Galatasaray kaleci transferi için düğmeye bastı.
Geçtiğimiz sezon Muslera'nın Çaykur Rizespor maçında ayağının kırılmasının ardından sarı-kırmızılılarda kaleyi önce Okan Kocuk korumuş daha sonra sezon sonu Fatih Öztürk kadroya dahil edilmişti.
Her iki kalecinin de performansı teknik heyeti memnun etmemiş ve Muslera'nın dönüşü iple çekilmişti.
Muslera'nın tekrar forma giymeye başlamasının ardından teknik direktör Fatih Terim, aynı sorunla tekrar karşılaşmamak için sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Terim, Muslera'nın veliahtı olarak Göztepe'de forma giyen 22 yaşındaki İrfan Can Eğribayat'ın takıma dahil edilmesini istedi.
İRFAN CAN HAMLESİ
Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren İzmir'in köklü ekibi Göztepe'nin yıldız file bekçisi İrfan Can Eğribayat Galatasaray'ın takibine takıldı.
Takımına gelecek vadeden genç yıldızları kazandırmayı hedefleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İzmir ekibinin genç eldiveni İrfan Can'ı da listesine ekledi.
Göztepe'ye sezon başında TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'dan ikinci kaleci olarak transfer edilen ancak performansıyla as kaleci olarak düşünülen Macar eldiven Balazs Megyeri'yi yedek bırakan İrfan Can ile ilgili Terim'e çok olumlu raporlar iletildiği öğrenildi.
Bir süredir ekibine İrfan Can'ı izleten Terim'in yönetime gelecek yaz transfer döneminde 22 yaşındaki başarılı eldivenin alınması için rapor vereceği öğrenildi. (Yeni Asır)