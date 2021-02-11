Haberler Galatasaray Hasan Hilmi Öksüz: "Talep gelirse olumlu bakarız"

: "Talep gelirse olumlu bakarız"

Başkan Vekili , hafta sonunda beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle şu ana kadar 'nden kendilerine talep gelmediğini ancak talep gelmesi durumunda olumlu bakacaklarını ifade etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 16:13
Hasan Hilmi Öksüz: "Talep gelirse olumlu bakarız"

'da hafta sonunda yoğun kar yağışı beklenmesi nedeniyle oynanacak olan karşılaşmalarda yaşanması muhtemel değişiklikler de dikkat çekti. ile 'un pazar günü karşı karşıya geleceği mücadele cumartesi gününe alınırken, gözler - maçına çevrildi. Başkan Vekili , bu konuyla ilgili olarak şu ana kadar bir görüşmenin gerçekleşmediğini açıkladı. Öksüz, sert hava şartlarının futbolu olumsuz etkileyeceğine dikkat çekerek, "Şu ana kadar 'nden bize gelen bir talep olmadı. Ancak saat değişikliği konusunda herhangi bir taleplerinin olması durumunda biz bu konuya olumlu yaklaşırız" açıklamasını yaptı.

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