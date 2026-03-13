Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçı CANLI | Euroleague

EuroLeague’in zirvesinde yer alan Fenerbahçe Beko, 31. hafta mücadelesinde Sırbistan’ın güçlü ekibi Kızılyıldız’a konuk oluyor. Ligde çıktığı 29 maçta elde ettiği 22 galibiyetle liderlik koltuğunu sağlama alan sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında İstanbul’da 86-81 mağlup olduğu rakibinden rövanşı almayı hedefliyor. Belgrad Arena’nın zorlu atmosferinde mutlak galibiyet parolasıyla parkeye çıkacak olan temsilcimiz, rakibiyle oynadığı son 5 maçtaki şanssızlığını kırarak zirvedeki yerini perçinlemek ve play-off öncesi rakiplerine gözdağı vermek istiyor. Kızılyıldız-Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 22:00 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 22:27
CANLI

1. PERİYOT

KIZILYILDIZ 17-20 FENERBAHÇE BEKO

2. PERİYOT

KIZILYILDIZ 17-22 FENERBAHÇE BEKO

KIZILYILDIZ-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kızılyıldız ile Fenerbahçe Beko arasındaki bu dev mücadele, 13 Mart 2026 Cuma günü Türkiye saati ile 22.00'de başladı. S Sport ve S Sport Plus aracılığıyla naklen yayınlanıyor

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
