Haberler Galatasaray Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim'den flaş sözler! "Herkes küfür ediyor"

- maçı öncesi 'den flaş sözler! "Herkes küfür ediyor"

'in 24. haftasında dev derbide , deplasmanda 'ye konuk olacak. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Terim, "Seyircisiz oynadığımızı tahmin ediyoruz ama baya seyirci var, oyuncularımıza, ekibimize küfürler var. Bunların hepsini tespit ettik, burada uyaran kimse yok." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 18:35 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 18:45
Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim'den flaş sözler! "Herkes küfür ediyor"

'in 24. haftasında dev derbide , deplasmanda 'ye konuk olacak. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

Seyircisiz oynadığımızı tahmin ediyoruz ama baya seyirci var, oyuncularımıza, ekibimize küfürler var. Bunların hepsini tespit ettik, burada uyaran kimse yok. Seyirci yokken bu kadar Galatasaraylı futbolculara ve teknik heyete küfürler var.

Ben buraya geliyorum, herkes küfür ediyor, maç hakkında ne konuşacağım, herkes yorumlar. Federasyondan yardım var, destek var!

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