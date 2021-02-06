Galatasaray'da Radamel Falcao Fenerbahçe derbisinde de yok! İşte kaçırdığı maç sayısı

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosunda yıldız golcü Radamel Falcao yer almadı.

İspanya'daki tedavisinin ardından İstanbul'a dönen ve takımla birlikte iki antrenmana çıkarak özel antrenman programına sokulan Radamel Falcao, Fatih Terim tarafından Fenerbahçe maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Sakatlık sürecini tam olarak atlatamayan ve Fenerbahçe derbisinde riske sokulmak istenmeyen Radamel Falcao'nun önümüzdeki hafta sonu oynanacak Kasımpaşa maçında kadroda olması bekleniyor.

38 MAÇ KAÇIRDI

Galatasaray'da 31 maça çıkan Falcao'nun, sakatlık problemleri nedeniyle kaçırdığı maç sayısı da 38'e ulaştı.