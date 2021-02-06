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'da derbisinde de yok! İşte kaçırdığı maç sayısı

'in 24. haftasında dev derbide , deplasmanda 'ye konuk olacak. Bu maçın kadrosuna alınmayan sarı kırmızılıların yıldız golcüsü , Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek ve 38. maçını kaçırmış olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 18:24
Galatasaray'da Radamel Falcao Fenerbahçe derbisinde de yok! İşte kaçırdığı maç sayısı

'in 24. haftasında 'ın ile oynayacağı maçın kadrosunda yıldız golcü yer almadı.

'daki tedavisinin ardından 'a dönen ve takımla birlikte iki antrenmana çıkarak özel antrenman programına sokulan Radamel , tarafından Fenerbahçe maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Sakatlık sürecini tam olarak atlatamayan ve Fenerbahçe derbisinde riske sokulmak istenmeyen Radamel Falcao'nun önümüzdeki hafta sonu oynanacak maçında kadroda olması bekleniyor.

38 MAÇ KAÇIRDI

Galatasaray'da 31 maça çıkan Falcao'nun, sakatlık problemleri nedeniyle kaçırdığı maç sayısı da 38'e ulaştı.

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