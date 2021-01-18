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St. Etienne ile Zamalek kapıştı, Mostafa’nın transferinde ibre sarı-kırmızılı ekibe döndü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 22:20 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Galatasaray favori

'ın hocası 'in ismini açıkladığı 'nın transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 23 yaşındaki forvetin transferini bitirmesine kesin gözüyle bakılan St. Etienne'in Başkanı , kendilerinden birçok kişinin komisyon istediğini belirterek, "20 yıldır başkanlık yapıyorum, böyle bir şey hiç görmemiştim" dedi. Bunun üzerine kulübü sert bir açıklama yaptı ve komisyon isteyen yöneticilerin derhal ifşa etmeye davet etti. Ayrıca ile görüşmelerin durdurulduğunu da duyurdu. Mısır basını, Galatasaray'ın Mostafa için favori haline geldiğini ve görüşmelerin yeniden başlayacağını kaydetti.

BONSERViS BEDELi 2.5 MiLYON EURO
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