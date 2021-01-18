Galatasaray favori

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'in ismini açıkladığı Mohamed Mostafa'nın transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 23 yaşındaki forvetin transferini bitirmesine kesin gözüyle bakılan St. Etienne'in Başkanı Rolan Romeyer, kendilerinden birçok kişinin komisyon istediğini belirterek, "20 yıldır başkanlık yapıyorum, böyle bir şey hiç görmemiştim" dedi. Bunun üzerine Mısır kulübü sert bir açıklama yaptı ve komisyon isteyen yöneticilerin derhal ifşa etmeye davet etti. Ayrıca Saint Etienne ile görüşmelerin durdurulduğunu da duyurdu. Mısır basını, Galatasaray'ın Mostafa için favori haline geldiğini ve görüşmelerin yeniden başlayacağını kaydetti.

BONSERViS BEDELi 2.5 MiLYON EURO

Mohamed'in Zamalek ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulurken mevcut Transfermarkt değeri de 2.5 milyon euro…