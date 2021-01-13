Emiroğlu istifa etti

Belhanda’ya “Bedevi” ifadesini kullanan Emiroğlu’nun görevini bıraktığı açıklandı.
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 00:35Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda'ya yönelik kullandığı ifade nedeniyle tepki gösterilen sarı-kırmızılı kulübün disiplin kurulu yedek üyesi Cem Emiroğlu görevinden istifa etti. Konyaspor maçı sonrası Belhanda'nın futbolunu eleştiren Cem Emiroğlu, "Bu bedevi ile mi sözleşme uzatılacak?" ifadesini kullanmıştı. Belhanda da ırkçılığa uğradığı gerekçesiyle büyük tepki göstermişti.