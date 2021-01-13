Defansa Mert Çetin

Galatasaray, Luyindama'yı satarak, forvet ve orta saha transferi için kaynak yaratmak. Luyindama satışının tamamlanmasının hemen ardından alınacak stoper de belli. Hatta TuttoSport gazetesinin iddiasına göre Mert Çetin, Verona kulübü yöneticileriyle görüştü. Kiralık sözleşmesinin feshedilmesi için anlaşmaya vardı. Ancak Roma, Mert'in geri dönüşünü ancak Galatasaray'ın yapacağı teklif üzerinden değerlendirmeye alacağını Verona kulübüne iletti. Mert Çetin, Verona ve Roma tarafları Galatasaray'ın Luyindama'yı satmasını bekliyor.