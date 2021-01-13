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Defansa

, Luyindama'yı satarak, forvet ve orta saha transferi için kaynak yaratmak. Luyindama satışının tamamlanmasının hemen ardından alınacak stoper de belli.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 00:33 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Defansa Mert Çetin

, Luyindama'yı satarak, forvet ve orta saha transferi için kaynak yaratmak. Luyindama satışının tamamlanmasının hemen ardından alınacak stoper de belli. Hatta TuttoSport gazetesinin iddiasına göre , Verona kulübü yöneticileriyle görüştü. Kiralık sözleşmesinin feshedilmesi için anlaşmaya vardı. Ancak Roma, Mert'in geri dönüşünü ancak Galatasaray'ın yapacağı teklif üzerinden değerlendirmeye alacağını Verona kulübüne iletti. Mert Çetin, Verona ve Roma tarafları Galatasaray'ın Luyindama'yı satmasını bekliyor.

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