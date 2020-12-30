Haberler Galatasaray Nantes’ı reddetti

’ı reddetti

'dan , 'nin, 'a dönmek için 'ın teklifini reddettiğini yazdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 20:33 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Nantes’ı reddetti
'dan , 'nin, 'a dönmek için 'ın teklifini reddettiğini yazdı. Ocak ayında Fulham'dan ayrılmak için ekibinin yöneticileriyle anlaştığı ifade edilen Fildişili futbolcunun, sarı-kırmızılı takımla yeniden masaya oturmasının beklendiği kaydedildi. Fildişili oyuncunun sezon başında da Galatasaray'a gitmek istediği ancak Fulham'ın ikinci bir kiralamaya izin vermediği de hatırlatıldı.
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