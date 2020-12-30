Nantes’ı reddetti

Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 20:33Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Fransa'dan Jeunese Foto, Jean Michel Seri'nin, Galatasaray'a dönmek için Nantes'ın teklifini reddettiğini yazdı. Ocak ayında Fulham'dan ayrılmak için Londra ekibinin yöneticileriyle anlaştığı ifade edilen Fildişili futbolcunun, sarı-kırmızılı takımla yeniden masaya oturmasının beklendiği kaydedildi. Fildişili oyuncunun sezon başında da Galatasaray'a gitmek istediği ancak Fulham'ın ikinci bir kiralamaya izin vermediği de hatırlatıldı.