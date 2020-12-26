Haberler Galatasaray İşte Fatih Terim'in savunması! Delil olarak sunacak...

İşte 'in savunması! Delil olarak sunacak...

Son dakika haberleri... maçında yaşanan olaylar nedeniyle tarafından 5 maç cezaya çarpıtırılan , gelecek hafta Tahkim'e duruşmalı savunma verecek. Peki tecrübeli çalıştırıcı duruşmada kendisini nasıl savunacak? İşte yanıtı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 23:50 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 00:29
İşte Fatih Terim'in savunması! Delil olarak sunacak...

'dan 5 maç ceza alan gelecek hafta Tahkim'e duruşmalı savunma verecek.

İşte Fatih Terim'in savunması! Delil olarak sunacak...

Tecrübeli hocanın sadece, maç sonrası sahaya girdiği için verilen 2 maçlık cezaya itiraz edeceği öğrenildi.

İşte Fatih Terim'in savunması! Delil olarak sunacak...

SAĞLIĞI İÇİN BÜYÜK BİR RİSK
Takvim Gazetesi'nin haberin göre; Terim tribündeki 100'e yakın Covid-19 testi yaptırmamış kişinin arasından geçmenin sağlığı açısından riskli olacağı için saha kenarına inerek soyunma odasına gittiğini söyleyecek.

İşte Fatih Terim'in savunması! Delil olarak sunacak...

ANTİKOR ÜRETME SÜRESİ BİTTİ
67 yaşındaki teknik adam ayrıca antikor üretme süresinin bittiğine dair doktor raporunu da 'na sunacak.

İşte Fatih Terim'in savunması! Delil olarak sunacak...

Terim 5 maçlık cezasının 3 maça inmesini kuruldan talep edecek.

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