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'da corona virüsü şoku! 1 oyuncu pozitif

Son dakika haberine göre, ekiplerinden 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takım resmi sitesinden, 1 oyuncusunun corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 21:07 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 21:15
Galatasaray'da corona virüsü şoku! 1 oyuncu pozitif

, takıma yapılan rutin corona virüsü testleri sonucunda 1 oyuncunun pozitif bulgular verdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:
Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (13 Aralık) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.

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