Galatasaray'da corona virüsü şoku! 1 oyuncu pozitif

Galatasaray, takıma yapılan rutin corona virüsü testleri sonucunda 1 oyuncunun pozitif bulgular verdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:

Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (13 Aralık) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır.