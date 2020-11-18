Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den o isimle özel görüşme! "Eski günlerine dön"

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada topladığı 16 puanla 3. sırada olan Galatasaray'ın başı sakatlık ve corona virüsü vakaları ile dertte...

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Falcao ve Luyindama'nın yanında Omar, Babel, Arda ve ismi açıklanmayan 2 ismin daha virüs testlerinin de pozitif çıktığı biliniyor.

Hal böyle olunca kadro kurmakta oldukça zorlanan tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim bazı isimlerle özel görüşme gerçekleştirdi.

Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, corona virüsü ve sakatlar sebebiyle tüm takımı uyarırken, geldiği günden bu yana beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Senegalli golcü Mbaye Diagne ile görüşme gerçekleştirdi.

Kasımpaşa'dan ciddi bir bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan Diagne, vasat performansı sonrası Belçika kulübü Club Brugge'a kiralanmış ancak burada gerek saha içinde istenileni verememesi gerekse saha dışı olaylar ile anılması nedeniyle kadro dışında kalarak Galatasaray'a geri dönmüştü.

Kadrodaki eksikler nedeniyle mecburi rotasyona gidecek olan Terim Mbaye Diagne ile özel görüştü ve "Kendini hazır tut." uyarısında bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, Kasımpaşa'da çıktığı 36 maçta 32 gol 2 de asist kaydeden oyuncuya "Seni Kasımpaşa'daki günlerindeki gibi görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.