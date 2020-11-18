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Son dakika haberleri: 'den o isimle özel görüşme! "Eski günlerine dön"

Son günlerde yaşanan sakatlık ve corona virüsü vakaları sonrası ilk 11 kurmakta zorlanan 'den tüm takıma uyarı geldi. Tecrübeli hoca bütün oyuncularını uyarırken, bazı isimlerle özel olarak görüştü. Terim'in bir futbolcuyla yaptığı görüşmede oyuncusuna "Eski günlerine dön" uyarısında bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 15:59
Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den o isimle özel görüşme! "Eski günlerine dön"

'de geride kalan 8 haftada topladığı 16 puanla 3. sırada olan 'ın başı sakatlık ve corona virüsü vakaları ile dertte...

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den o isimle özel görüşme! "Eski günlerine dön"

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Falcao ve Luyindama'nın yanında Omar, Babel, Arda ve ismi açıklanmayan 2 ismin daha virüs testlerinin de pozitif çıktığı biliniyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den o isimle özel görüşme! "Eski günlerine dön"

Hal böyle olunca kadro kurmakta oldukça zorlanan tecrübeli çalıştırıcı bazı isimlerle özel görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den o isimle özel görüşme! "Eski günlerine dön"

Cimbom'da teknik direktör , corona virüsü ve sakatlar sebebiyle tüm takımı uyarırken, geldiği günden bu yana beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Senegalli golcü ile görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den o isimle özel görüşme! "Eski günlerine dön"

'dan ciddi bir bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan Diagne, vasat performansı sonrası kulübü 'a kiralanmış ancak burada gerek saha içinde istenileni verememesi gerekse saha dışı olaylar ile anılması nedeniyle kadro dışında kalarak 'a geri dönmüştü.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den o isimle özel görüşme! "Eski günlerine dön"

Kadrodaki eksikler nedeniyle mecburi rotasyona gidecek olan Terim ile özel görüştü ve "Kendini hazır tut." uyarısında bulundu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den o isimle özel görüşme! "Eski günlerine dön"

Tecrübeli çalıştırıcı, 'da çıktığı 36 maçta 32 gol 2 de asist kaydeden oyuncuya "Seni Kasımpaşa'daki günlerindeki gibi görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den o isimle özel görüşme! "Eski günlerine dön"

Golcü oyuncu forması ile bu güne dek çıktığı 30 maçta takımına 13 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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