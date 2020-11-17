Mustafa Cengiz yönetimi üzerindeki ibrasızlık gölgesi kalktı ve Galatasaray'da seçim için geri sayım başladı.

Cengiz Özyalçın, Metin Öztürk ve Burak Elmas başkan adaylığı için kolları sıvadı. Bu isimlere yeni adayların da eklenmesi bekleniyor.

Peki 26 Aralık 2020'de yapılacak kongreye kadar süreç nasıl işleyecek? İşte FOTOMAÇ farkıyla genel kurula gidecek süreçte yaşanacaklar:

26 Aralık'ta yapılacak kongrede aday olmak isteyen başkan adayları en geç 3 Aralık Perşembe günü 18.00'e kadar hazırlıklarını tamamlaması ve adaylıklarını duyurması gerekiyor.

Aday olabilmek için en az 100 genel kurul üyesinin imzasının Divan Kurulu'na verilmesi gerekiyor.