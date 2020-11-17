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'da takvimi nasıl işleyecek? İşte yaşanacak süreç

'da Mustafa Cengiz yönetimi üzerindeki ibrasızlık gölgesinin mahkeme kararıyla kalkmasıyla birlikte 19-26 Aralık tarihlerine yapılacak için geri sayım başladı. Peki seçim takvimi nasıl işleyecek? İşte yaşanacak süreç... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 22:55 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 06:50
Galatasaray'da seçim takvimi nasıl işleyecek? İşte yaşanacak süreç | Son dakika haberleri

yönetimi üzerindeki ibrasızlık gölgesi kalktı ve 'da için geri sayım başladı.

Galatasaray'da seçim takvimi nasıl işleyecek? İşte yaşanacak süreç | Son dakika haberleri

, Metin Öztürk ve Burak Elmas başkan adaylığı için kolları sıvadı. Bu isimlere yeni adayların da eklenmesi bekleniyor.

Galatasaray'da seçim takvimi nasıl işleyecek? İşte yaşanacak süreç | Son dakika haberleri

Peki 26 Aralık 2020'de yapılacak kongreye kadar süreç nasıl işleyecek? İşte FOTOMAÇ farkıyla genel kurula gidecek süreçte yaşanacaklar:

Galatasaray'da seçim takvimi nasıl işleyecek? İşte yaşanacak süreç | Son dakika haberleri

26 Aralık'ta yapılacak kongrede aday olmak isteyen başkan adayları en geç 3 Aralık Perşembe günü 18.00'e kadar hazırlıklarını tamamlaması ve adaylıklarını duyurması gerekiyor.

Galatasaray'da seçim takvimi nasıl işleyecek? İşte yaşanacak süreç | Son dakika haberleri

Aday olabilmek için en az 100 genel kurul üyesinin imzasının Divan Kurulu'na verilmesi gerekiyor.

Galatasaray'da seçim takvimi nasıl işleyecek? İşte yaşanacak süreç | Son dakika haberleri

Başkan adayları ayrıca aynı tarihe kadar, aday listelerine dahil ettikleri yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu, sicil kurulu üye ve yedeklerinin isimlerini ve öz geçmişlerini imza karşılığında divan kurulu başkanlığına vermek zorunda...

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