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'in 'daki geleceği netleşiyor! 9 maçı kaldı

Son dakika haberleri... Galatasaray'da sezonun flaş isimlerinden olan , sergilediği performansla hocası 'i de memnun etti. Hollandalı futbolcunun 9 maçta daha oynaması halinde sözleşmesinin uzayacağı ifade ediliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 08:28
Ryan Babel'in Galatasaray'daki geleceği netleşiyor! 9 maçı kaldı

'daki performansı zaman zaman tartışma konusu olan Hollandalı futbolcu 'in, sarı-kırmızılı takımdaki geleceği netleşiyor.

Bu sezon 20 maçta oynaması halinde sözleşmesi uzayacak Ryan Babel henüz fire vermedi. Takvim'in haberine göre ve Avrupa'daki 11 maçın tamamında görev alan Babel'in performansından hocası de çok memnun.

Hollandalı yıldız 9 maçta daha oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl uzayacak. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon 8 Süper Lig maçında, 1 gol atarken 2 asist yaptı.

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