Ryan Babel'in Galatasaray'daki geleceği netleşiyor! 9 maçı kaldı

Galatasaray'daki performansı zaman zaman tartışma konusu olan Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in, sarı-kırmızılı takımdaki geleceği netleşiyor.

Bu sezon 20 maçta oynaması halinde sözleşmesi uzayacak Ryan Babel henüz fire vermedi. Takvim'in haberine göre Süper Lig ve Avrupa'daki 11 maçın tamamında görev alan Babel'in performansından hocası Fatih Terim de çok memnun.

Hollandalı yıldız 9 maçta daha oynaması halinde sözleşmesi 1 yıl uzayacak. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon 8 Süper Lig maçında, 1 gol atarken 2 asist yaptı.