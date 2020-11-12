Haberler Galatasaray Theodore’da sona doğru

Theodore’da sona doğru

Potada küme düşme hattında yer alan , bir süredir ile görüşüyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 21:49 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Theodore’da sona doğru

Potada küme düşme hattında yer alan , bir süredir ile görüşüyor. Ligi iyi bilen ABD'li guardın transferinde sona yaklaşıldı. Eşi Türk olan 30 yaşındaki oyuncuyla kısa süre içinde resmi sözleşmelerin imzalanması bekleniyor. Bu arada önceki gün ayrılan sonrası yeni koçun olacağı kaydedildi.

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