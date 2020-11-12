Potada küme düşme hattında yer alan Galatasaray, bir süredir Jordan Theodore ile görüşüyor. Ligi iyi bilen ABD'li guardın transferinde sona yaklaşıldı. Eşi Türk olan 30 yaşındaki oyuncuyla kısa süre içinde resmi sözleşmelerin imzalanması bekleniyor. Bu arada önceki gün ayrılan Ertuğrul Erdoğan sonrası yeni koçun Ekrem Memnun olacağı kaydedildi.
Theodore’da sona doğru
Potada küme düşme hattında yer alan Galatasaray, bir süredir Jordan Theodore ile görüşüyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 21:49 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 06:50