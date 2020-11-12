Theodore’da sona doğru

Potada küme düşme hattında yer alan Galatasaray, bir süredir Jordan Theodore ile görüşüyor. Ligi iyi bilen ABD'li guardın transferinde sona yaklaşıldı. Eşi Türk olan 30 yaşındaki oyuncuyla kısa süre içinde resmi sözleşmelerin imzalanması bekleniyor. Bu arada önceki gün ayrılan Ertuğrul Erdoğan sonrası yeni koçun Ekrem Memnun olacağı kaydedildi.