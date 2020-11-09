Haberler Galatasaray Sivas eksik çıktı

eksik çıktı

, son lig maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Çalımbay, maçının başlangıç kadrosunda bulunan isimlerden 'nın yerine 'yu, 'nin yerine de 'ı ilk 11'de oynattı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 00:50 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Sivas eksik çıktı

, son lig maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Çalımbay, maçının başlangıç kadrosunda bulunan isimlerden 'nın yerine 'yu, 'nin yerine de 'ı ilk 11'de oynattı. Demir Grup Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Aaron Appindangoye, Jorge Felix ve Serhiy Rybalka ile sarı kart cezalısı Erdoğan Yeşilyurt maç kadrosunda yer almadılar.

PENALTI KAÇIRMA REKORU
bir penaltıdan daha yararlanamadı. Bu kez kaçıran isim Faycal Fajr'dı. Sivaslı oyuncu, topu üst direğe nişanladı. Geçen sezondan bu yana Sivas kazandığı 8 penaltı atışının 5'ini kaçırdı. Kullandığı penaltıların yarısından fazlasını kaçıran tek Lig takımı oldu.

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