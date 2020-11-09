Sivas eksik çıktı

Rıza Çalımbay, son lig maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Çalımbay, Atakaş Hatayspor maçının başlangıç kadrosunda bulunan isimlerden Barış Yardımcı'nın yerine Marcelo Goiano'yu, Isaac Cofie'nin yerine de Robin Yalçın'ı ilk 11'de oynattı. Demir Grup Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Aaron Appindangoye, Jorge Felix ve Serhiy Rybalka ile sarı kart cezalısı Erdoğan Yeşilyurt maç kadrosunda yer almadılar.

PENALTI KAÇIRMA REKORU

Sivas bir penaltıdan daha yararlanamadı. Bu kez kaçıran isim Faycal Fajr'dı. Sivaslı oyuncu, topu üst direğe nişanladı. Geçen sezondan bu yana Sivas kazandığı 8 penaltı atışının 5'ini kaçırdı. Kullandığı penaltıların yarısından fazlasını kaçıran tek Lig takımı oldu.