Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den takıma sert uyarı: Kendinize gelin artık

Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim performansı düşük isimlere neşteri vurmuş ve Alanyaspor karşısında yıldız oyuncuları yedek soyundurmuştu. Ancak bu değişimden beklediğini alamayan sarı-kırmızılılar evinde Akdeniz ekibine 2-1 kaybetmekten kurtulmadı. Etebo 15 dakika içinde iki sarı kart görerek takımını eksik bırakırken, yapılan bireysel hatalar ise Fatih Terim'i çileden çıkardı. En çok da pas hatalarına kızan tecrübeli teknik adam dünkü izin planını da iptal edip idman yaptırdı.

"ESKİ HALİNİZE GELMENİZİ İSTİYORUM"

Maç sonu konuşmasını antrenmanda yapan Fatih Hoca ''Lige başladığımız oyunun çok uzağındayız. Her geçen gün iyiye gitmemiz gerekirken, geriye gittik. Yapılan bireysel hataların faturası çok ağır oluyor. Herkesin hemen kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Bundan sonra kimsenin yeri garanti değil. İş işten geçmeden çok hızlı bir şekilde eski halinize gelmenizi istiyorum"' diyerek oyuncularına göz dağı verdi. Yorgunluğa ve performansa dayalı rotasyon yapan Terim'in Erzurum maçında da kadroda nöbet değişimine gitmesi bekleniyor.

EN KÖTÜ ASLAN

Geride kalan 5 haftada iki mağlubiyet alan Galatasaray son 14 sezonunun en kötü performansını sergiledi. 5 hafta itibarıyla 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyeti olan Cimbom, 2006-2007'de de 7 puan toplamıştı (5 maçta bir galibiyet 4 beraberlik).

ETEBO'YA CEZA YOLDA

Galatasaray sezon başında büyük umutlarla Stoke City'den kadrosuna kattığı Etebo'dan istediği verimi bir türlü alamadı. Premier Lig tecrübesine sahip 24 yaşındaki oyuncunun Alanya maçındaki profesyonellikten uzak görüntüsü ceza ihtimalini de gündeme getirdi. Etebo ile ilgili son kararı Fatih Terim verecek. (Türkiye Gazetesi)