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Son dakika haberi: 'den takıma sert uyarı: Kendinize gelin artık

, ligde oynadığı son 2 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım teknik direktörü , ve Aytemiz mağlubiyetinin ardından takımı sert bir şekilde uyardı. Tecrübeli teknik adam futbolcularından kendilerine gelmelerini istedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 08:49
Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den takıma sert uyarı: Kendinize gelin artık

mağlubiyeti sonrası 'da performansı düşük isimlere neşteri vurmuş ve karşısında yıldız oyuncuları yedek soyundurmuştu. Ancak bu değişimden beklediğini alamayan sarı-kırmızılılar evinde ekibine 2-1 kaybetmekten kurtulmadı. Etebo 15 dakika içinde iki sarı kart görerek takımını eksik bırakırken, yapılan bireysel hatalar ise Fatih Terim'i çileden çıkardı. En çok da pas hatalarına kızan tecrübeli teknik adam dünkü izin planını da iptal edip idman yaptırdı.

"ESKİ HALİNİZE GELMENİZİ İSTİYORUM"

Maç sonu konuşmasını antrenmanda yapan Fatih Hoca ''Lige başladığımız oyunun çok uzağındayız. Her geçen gün iyiye gitmemiz gerekirken, geriye gittik. Yapılan bireysel hataların faturası çok ağır oluyor. Herkesin hemen kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Bundan sonra kimsenin yeri garanti değil. İş işten geçmeden çok hızlı bir şekilde eski halinize gelmenizi istiyorum"' diyerek oyuncularına göz dağı verdi. Yorgunluğa ve performansa dayalı rotasyon yapan Terim'in maçında da kadroda nöbet değişimine gitmesi bekleniyor.

EN KÖTÜ ASLAN

Geride kalan 5 haftada iki mağlubiyet alan Galatasaray son 14 sezonunun en kötü performansını sergiledi. 5 hafta itibarıyla 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyeti olan Cimbom, 2006-2007'de de 7 puan toplamıştı (5 maçta bir galibiyet 4 beraberlik).

ETEBO'YA CEZA YOLDA

Galatasaray sezon başında büyük umutlarla 'den kadrosuna kattığı Etebo'dan istediği verimi bir türlü alamadı. tecrübesine sahip 24 yaşındaki oyuncunun Alanya maçındaki profesyonellikten uzak görüntüsü ceza ihtimalini de gündeme getirdi. Etebo ile ilgili son kararı Fatih Terim verecek. ( Gazetesi)

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