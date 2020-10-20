Taraftar döndü

Corona virüsü sebebiyle karşılaşmalar seyircisiz oynanıyordu. TFF'nin kararıyla bu hafta maçlarında locaların yarısına taraftar alınmaya başlandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da dün Türk Telekom Stadı'ndaki localara dönüş yaptılar. Ancak ilgi beklenilenden azdı. Önceden satılan locaların haricinde bu sezon başındaki satışlar düşük seviyede kaldı. Sezon başı yapılmayan transferler sebebiyle taraftarın Alanyaspor karşılaşmasına fazla ilgi göstermediği kaydedildi. Takıma verdikleri destek puanı getirmedi.



AZERBAYCAN'A BÜYÜK DESTEK

Sarı-kırmızılı taraftarlar tribünlerdeki yerlerini alamadılar ancak pankartlarını konuşturdular. Galatasaray tribünlerinden Azerbaycan'a büyük destek vardı. "Tek Millet İki Devlet. Kardeşimizin Yanındayız" ifadeleri yer aldı. Sosyal medyada bu pankartlar büyük ilgi gördü.