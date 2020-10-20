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Taraftar döndü

Corona virüsü sebebiyle karşılaşmalar seyircisiz oynanıyordu. 'nin kararıyla bu hafta maçlarında locaların yarısına taraftar alınmaya başlandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da dün Türk 'ndaki localara dönüş yaptılar.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 00:39 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 06:50
Taraftar döndü

Corona virüsü sebebiyle karşılaşmalar seyircisiz oynanıyordu. 'nin kararıyla bu hafta maçlarında locaların yarısına taraftar alınmaya başlandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da dün Türk 'ndaki localara dönüş yaptılar. Ancak ilgi beklenilenden azdı. Önceden satılan locaların haricinde bu sezon başındaki satışlar düşük seviyede kaldı. Sezon başı yapılmayan transferler sebebiyle taraftarın karşılaşmasına fazla ilgi göstermediği kaydedildi. Takıma verdikleri destek puanı getirmedi.

AZERBAYCAN'A BÜYÜK DESTEK
Sarı-kırmızılı taraftarlar tribünlerdeki yerlerini alamadılar ancak pankartlarını konuşturdular. Galatasaray tribünlerinden Azerbaycan'a büyük destek vardı. "Tek Millet İki Devlet. Kardeşimizin Yanındayız" ifadeleri yer aldı. Sosyal medyada bu pankartlar büyük ilgi gördü.

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