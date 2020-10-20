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Galatasaray ile karşılaşacak

A Grubu ilk hafta maçında , yarın deplasmanda 'nın takımı ile karşılaşacak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 10:46
Galatasaray Dinamo Sassari ile karşılaşacak

, A Grubu ilk hafta maçında yarın 'nın ekibine konuk olacak.

Sardinya Adası'nın Sassari kentindeki Palaserradimigni Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.

A Grubu'nda Galatasaray ve Dinamo Sassari'nin yanı sıra 'nın Bakken Bears ile 'nın Iberostar Tenerife ekipleri de yer alıyor.

Toplam 32 takımın dörderli olarak 8 grupta mücadele edeceği ligde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ekipler, son 16 turuna yükselecek.

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