Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Kadıköy'deki derbi için flaş yorum

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz, maçlara artık seyirci alınması gerektiği şeklinde görüş bildirirken, ligin ikinci yarısında oynanacak Fenerbahçe derbisine ilişkin şunları söyledi:

Biz güçlendikçe rahatsız olanlar var. Bizim bir challenge yapmamız lazım, maçları seyircili oynatmamız lazım. Bilim Kurulu itiraz etmiş, risk var demiş. Şu anda risk yok mu? Arayı koyup yapmak gerek. Bu, dünyaya da bir gösterge olacak. Biz dünyaya futbol konusunda örnek olmalıyız. Maske takarak, mesafeyi koruyarak, bunu mutlaka bu haftadan itibaren maçları seyircili oynatmamız lazım. Beni Fenerbahçeliler de destekler, çünkü Fenerbahçe maçı geçti. Bunu Ali Bey'e de söyledim zaten, o da güldü. Ama ikinci maç seyircisiz oynansın.