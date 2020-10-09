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Başkanı 'den 'deki derbi için flaş yorum

Başkanı , kulübün gündemindeki son konulara dair açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz, ligin ikinci yarısında 'de oynanacak derbisine seyirci alınıp alınmamasına ilişkin de konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 11:51
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Kadıköy'deki derbi için flaş yorum

'da başkan , gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz, maçlara artık seyirci alınması gerektiği şeklinde görüş bildirirken, ligin ikinci yarısında oynanacak derbisine ilişkin şunları söyledi:

Biz güçlendikçe rahatsız olanlar var. Bizim bir challenge yapmamız lazım, maçları seyircili oynatmamız lazım. Bilim Kurulu itiraz etmiş, risk var demiş. Şu anda risk yok mu? Arayı koyup yapmak gerek. Bu, dünyaya da bir gösterge olacak. Biz dünyaya futbol konusunda örnek olmalıyız. Maske takarak, mesafeyi koruyarak, bunu mutlaka bu haftadan itibaren maçları seyircili oynatmamız lazım. Beni Fenerbahçeliler de destekler, çünkü Fenerbahçe maçı geçti. Bunu Ali Bey'e de söyledim zaten, o da güldü. Ama ikinci maç seyircisiz oynansın.

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