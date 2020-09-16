Haberler Galatasaray Galatasaray'da Fernandinho çılgınlığı! Transfer ateşi yandı

'da çılgınlığı! ateşi yandı

ile yol ayrımına gelen yıldız futbolcu 'nun, ile prensipte anlaştığı ifade edildi. Bu haber sosyal medyayı sallarken Fernandinho’nun Arda ve Falcao’yu takip etmesi heyecanı artırdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 23:43 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Galatasaray'da Fernandinho çılgınlığı! Transfer ateşi yandı

yine piyasasını sarsmaya hazırlanıyor. Jean Michael Seri ve Mario Lemina'yı yolcu etmek zorunda kalan ve ardından Karo Etebo'yu transfer eden sarı-kırmızılı ekip bu kez de futbolunun tanınmış isimlerinden ile anılıyor. Teknik direktör 'in raporu doğrultusunda transfer harekatını sessizce sürdüren sarı-kırmızılı yönetimin, ile sözleşmesin feshetmek için görüşme halinde olan Brezilyalı orta saha oyuncusu ile temasta olduğu ve hatta büyük oranda anlaştığı iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ İKİ YILLIK

Bu transfer iddiasıyla ilgili Galatasaray cephesinden henüz herhangi resmi bir açıklama gelmezken 35 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın, City'de yeteri kadar süre alamamasından dolayı sözleşmesini feshetmek istediği öne sürüldü. Bunun üzerine harekete geçen sarı-kırmızılıların, 35 yaşında olmasına karşın halen fit durumda olan Brezilyalı orta saha ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlandığı bildirildi. Bu haberin ortaya çıkması ve Fernandinho'nun , ve gibi isimleri takip etmeye başlaması taraftarları coşturdu.

TARAFTAR İŞBAŞINDA

Galatasaray'ın Fernandinho ile görüştüğü iddialarının ardından sarı-kırmızılılar sosyal medyada atağa kalktı. Ünlü futbolcunun paylaşımlarının altına "Come to Galatasaray" yazılmaya başlandı.

5 YILLIK MAÇ ORTALAMASI

Fernandinho 35 yaşına gelmesine karşın geçen sezon 41 maçta forma giydi. Brezilyalı son 5 sezonda toplamda 225 karşılaşmada forma giyerken 15 gol atıp, 17 asiste imza attı. 45 maçlık ortalama tutturdu. Galatasaray'a gelmesi halinde de üst düzey grafiğine devam etmesi bekleniyor.

TAFFAREL DEVREYE GİRMİŞTİ

Galatasaray, geçtiğimiz yıllarda da Fernandinho için girişimlerde bulunmuş, hatta kaleci antrenörü Claudio Taffarel de Fernandinho ile konuşup devreye girmişti. Ancak o dönem Manchester City'nin planları içerisinde yer alan Fernandinho'nun transferi olmamıştı.

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