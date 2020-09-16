Galatasaray'da Fernandinho çılgınlığı! Transfer ateşi yandı

Galatasaray yine transfer piyasasını sarsmaya hazırlanıyor. Jean Michael Seri ve Mario Lemina'yı yolcu etmek zorunda kalan ve ardından Karo Etebo'yu transfer eden sarı-kırmızılı ekip bu kez de Brezilya futbolunun tanınmış isimlerinden Fernandinho ile anılıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer harekatını sessizce sürdüren sarı-kırmızılı yönetimin, Manchester City ile sözleşmesin feshetmek için görüşme halinde olan Brezilyalı orta saha oyuncusu ile temasta olduğu ve hatta büyük oranda anlaştığı iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ İKİ YILLIK

Bu transfer iddiasıyla ilgili Galatasaray cephesinden henüz herhangi resmi bir açıklama gelmezken 35 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın, City'de yeteri kadar süre alamamasından dolayı sözleşmesini feshetmek istediği öne sürüldü. Bunun üzerine harekete geçen sarı-kırmızılıların, 35 yaşında olmasına karşın halen fit durumda olan Brezilyalı orta saha ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlandığı bildirildi. Bu haberin ortaya çıkması ve Fernandinho'nun Arda Turan, Radamel Falcao ve Claudio Taffarel gibi isimleri takip etmeye başlaması taraftarları coşturdu.

TARAFTAR İŞBAŞINDA

Galatasaray'ın Fernandinho ile görüştüğü iddialarının ardından sarı-kırmızılılar sosyal medyada atağa kalktı. Ünlü futbolcunun paylaşımlarının altına "Come to Galatasaray" yazılmaya başlandı.

5 YILLIK MAÇ ORTALAMASI

Fernandinho 35 yaşına gelmesine karşın geçen sezon 41 maçta forma giydi. Brezilyalı son 5 sezonda toplamda 225 karşılaşmada forma giyerken 15 gol atıp, 17 asiste imza attı. 45 maçlık ortalama tutturdu. Galatasaray'a gelmesi halinde de üst düzey grafiğine devam etmesi bekleniyor.

TAFFAREL DEVREYE GİRMİŞTİ

Galatasaray, geçtiğimiz yıllarda da Fernandinho için girişimlerde bulunmuş, hatta kaleci antrenörü Claudio Taffarel de Fernandinho ile konuşup devreye girmişti. Ancak o dönem Manchester City'nin planları içerisinde yer alan Fernandinho'nun transferi olmamıştı.