Galatasaray'a Doumbia müjdesini duyurdu! "Yeni sezon planlamalarında yok"

Galatasaraylı taraftarlar, Fernandinho'yu konsantre olurken sarı-kırmızılı ekibin listesinde yer alan Doumbia için de olumlu haberler gelmeye devam ediyor. Record gazetesi yazarı Sergio Krithinas, Galatasaray'ın Doumbia'yı isterse alabileceğini söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Krithinas, ''Ben transferin çok mümkün olduğunu düşünüyorum. Sporting Lizbon oyuncuya yeni sezon planlaması içinde yer vermeyecek" diye konuştu.

"ÇOK FAYDALI OLUR"

Doumbia'nın iyi bir futbolcu olduğunu belirten Sergio Krithinas, Galatasaray'a yararlı olabilecek kapasitede olduğunu söyledi. Krithinas şöyle konuştu: Bence çok iyi bir oyuncu. Fiziksel değerleri iyi. Birebirde başarılı, mücadeleci bir oyuncu... Galatasaray'a çok faydalı olacağına inanıyorum. Güçlü ve gelişime açık bir oyuncu'' dedi.