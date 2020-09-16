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'a müjdesini duyurdu! "Yeni sezon planlamalarında yok"

Galatasaraylı taraftarlar, Fernandinho'yu konsantre olurken sarı-kırmızılı ekibin listesinde yer alan Idrissa için de olumlu haberler gelmeye devam ediyor. Record gazetesi yazarı Krithinas, Doumbia'nın takımı adına gelecek sezon planlamalarına dahil edilmediğini duyurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 23:47 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Galatasaray'a Doumbia müjdesini duyurdu! "Yeni sezon planlamalarında yok"

Galatasaraylı taraftarlar, Fernandinho'yu konsantre olurken sarı-kırmızılı ekibin listesinde yer alan için de olumlu haberler gelmeye devam ediyor. Record gazetesi yazarı , 'ın Doumbia'yı isterse alabileceğini söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Krithinas, ''Ben transferin çok mümkün olduğunu düşünüyorum. oyuncuya yeni sezon planlaması içinde yer vermeyecek" diye konuştu.

"ÇOK FAYDALI OLUR"

Doumbia'nın iyi bir futbolcu olduğunu belirten Sergio Krithinas, Galatasaray'a yararlı olabilecek kapasitede olduğunu söyledi. Krithinas şöyle konuştu: Bence çok iyi bir oyuncu. Fiziksel değerleri iyi. Birebirde başarılı, mücadeleci bir oyuncu... Galatasaray'a çok faydalı olacağına inanıyorum. Güçlü ve gelişime açık bir oyuncu'' dedi.

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