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08 Eylül 2020, Salı
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kararını verdi! Ozornwafor yeniden 'ya kiralanıyor

Fatih Terim kararını verdi! Ozornwafor yeniden Almeria'ya kiralanıyor

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'a geçtiğimiz sezonu İspanyol ekibi 'da kiralık olarak geçiren Ozornwafor, bu sezon da takımda düşünülmüyor. Sarı-kırmızılıların, genç stoperi bedelsiz olarak yeniden Almeria'ya kiralayacağı öğrenildi.

Galatasaray Teknik Direktörü 'in yeni sezonda da kadroda düşünmediği Valentine Ozornwafor ile yollar ayrılıyor.

Takvim'in haberine göre, Nijeryalı stoperin geçen sezon olduğu gibi yine bedelsiz olarak İspanyol ekibi 'ya kiralanacağı öğrenildi. İspanyol kulübü Ozornwafor'un maaşının tamamını verecek.

21 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz sezon İspanyol ekibi ile toplam 5 resmi maça çıkıp 1 gol atmıştı.

  1. 08.09.2020
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