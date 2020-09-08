Fatih Terim kararını verdi! Ozornwafor yeniden Almeria'ya kiralanıyor
Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'a geçtiğimiz sezonu İspanyol ekibi Almeria'da kiralık olarak geçiren Ozornwafor, bu sezon da takımda düşünülmüyor. Sarı-kırmızılıların, genç stoperi bedelsiz olarak yeniden Almeria'ya kiralayacağı öğrenildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni sezonda da kadroda düşünmediği Valentine Ozornwafor ile yollar ayrılıyor.
Takvim'in haberine göre, Nijeryalı stoperin geçen sezon olduğu gibi yine bedelsiz olarak İspanyol ekibi Almeria'ya kiralanacağı öğrenildi. İspanyol kulübü Ozornwafor'un maaşının tamamını verecek.
21 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz sezon İspanyol ekibi ile toplam 5 resmi maça çıkıp 1 gol atmıştı.
- 08.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fatih Terim kararını verdi! Ozornwafor yeniden Almeria'ya kiralanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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