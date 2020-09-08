Fatih Terim kararını verdi! Ozornwafor yeniden Almeria'ya kiralanıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yeni sezonda da kadroda düşünmediği Valentine Ozornwafor ile yollar ayrılıyor.

Takvim'in haberine göre, Nijeryalı stoperin geçen sezon olduğu gibi yine bedelsiz olarak İspanyol ekibi Almeria'ya kiralanacağı öğrenildi. İspanyol kulübü Ozornwafor'un maaşının tamamını verecek.

21 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz sezon İspanyol ekibi ile toplam 5 resmi maça çıkıp 1 gol atmıştı.