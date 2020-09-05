Elneny'de Galatasaray'a dişli rakip! Sampdoria da devrede - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Eylül 2020, Cumartesi
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Elneny'de 'a dişli rakip! da devrede

Elneny'de Galatasaray'a dişli rakip! Sampdoria da devrede

Son dakika haberi... Orta saha arayışlarını sürdüren , 'ın eski yıldızı 'yi gündemine alırken, sarı-kırmızılılara bu transferde rakip çıktı. basını, İtalyan ekibi 'nın da Elneny için devreye girdiğini yazdı. İşte detaylar...

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren 'da gözler orta saha transferine çevrilirken, bu bölge için de lsiteye eklenmişti.

Menajerler aracılığıyla Galatasaray'ın gündemine gelen Mohamed Elneny için basını yeni bir iddia ortaya attı. Milliyet'in derlediği habre göre, ile Galatasaray'ın 28 yaşındaki orta saha için yarışına girdiği öne sürüldü. Haberin detaylarında ayrıca, transferin şu aşamada gerçekleşmesinin zor olduğu ifade edildi.

'in geçtiğimiz hafta 'u devirdiği Community Shield finalinde ilk 11'de forma giyen Elneny, sergilediği başarılı performansla dikkat çekmişti.

  1. 05.09.2020
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