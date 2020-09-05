Elneny'de Galatasaray'a dişli rakip! Sampdoria da devrede
Son dakika transfer haberi... Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Beşiktaş'ın eski yıldızı Mohamed Elneny'yi gündemine alırken, sarı-kırmızılılara bu transferde rakip çıktı. Mısır basını, İtalyan ekibi Sampdoria'nın da Elneny için devreye girdiğini yazdı. İşte detaylar...
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler orta saha transferine çevrilirken, bu bölge için Mohamed Elneny de lsiteye eklenmişti.
Menajerler aracılığıyla Galatasaray'ın gündemine gelen Mohamed Elneny için Mısır basını yeni bir iddia ortaya attı. Milliyet'in derlediği habre göre, Sampdoria ile Galatasaray'ın 28 yaşındaki orta saha için transfer yarışına girdiği öne sürüldü. Haberin detaylarında ayrıca, transferin şu aşamada gerçekleşmesinin zor olduğu ifade edildi.
Arsenal'in geçtiğimiz hafta Liverpool'u devirdiği Community Shield finalinde ilk 11'de forma giyen Elneny, sergilediği başarılı performansla dikkat çekmişti.
- 05.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Elneny'de Galatasaray'a dişli rakip! Sampdoria da devrede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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