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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Elneny 'a veda etti

Elneny Beşiktaş'a veda etti

'ta geçen sezon 'den kiralık olarak forma giyen , sosyal medyadan yaptığı açıklamayla siyah-beyazlı kulübe veda etti.

Mısırlı orta saha oyuncusu , geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği 'a veda ettiğini açıkladı.

Elneny, Twitter hesabından paylaştığı veda mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Dün 'da son günümdü ve taraftarlar bana gösterdikleri sevgiyle bunu çok duygusal hale getirdi. Beşiktaş taraftarları: Gerçekten etkilendim ve her zaman minnettar olacağım. Yönetime ve takım arkadaşlarıma: Şampiyonlar Ligi elemesi ile biten unutulmaz bir sezon geçirdik. Her şey için teşekkürler."

  1. 20.08.2020
  2. Güncelleme: 20.08.2020 18:55
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