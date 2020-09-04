Galatasaray'da Fatih Terim'in doğum günü kutlandı! Pastayı Arda Turan kesti - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Fatih Terim'in doğum günü kutlandı! Pastayı Arda Turan kesti

'da 'in kutlandı! Pastayı kesti

Galatasaray'da Fatih Terim'in doğum günü kutlandı! Pastayı Arda Turan kesti

'da deneyimli teknik adam 'in 67. yaş günü 'nde kutlandı. kupalı pastayı ise kaptan kesti.

'da 'in teknik heyet, idari personel ve oyuncuların katılımıyla kutlandı.

PASTAYI ARDA TURAN KESTİ!
Kupası şeklinde hazırlanan pastayı Galatasaray kaptanı kesti.

Galatasaray'ın yaptığı açıklama şu şekilde:
Teknik direktörümüz Fatih Terim'in doğum günü, antrenman öncesi teknik heyetimiz, oyuncularımız ve çalışanlarının da katılımıyla birlikte kutlandı.



  1. 04.09.2020
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