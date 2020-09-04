Galatasaray'da Fatih Terim'in doğum günü kutlandı! Pastayı Arda Turan kesti
Galatasaray'da deneyimli teknik adam Fatih Terim'in 67. yaş günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kutlandı. UEFA kupalı pastayı ise kaptan Arda Turan kesti.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in doğum günü teknik heyet, idari personel ve oyuncuların katılımıyla kutlandı.
PASTAYI ARDA TURAN KESTİ!
UEFA Kupası şeklinde hazırlanan pastayı Galatasaray kaptanı Arda Turan kesti.
Galatasaray'ın yaptığı açıklama şu şekilde:
Teknik direktörümüz Fatih Terim'in doğum günü, antrenman öncesi teknik heyetimiz, oyuncularımız ve Florya Metin Oktay Tesisleri çalışanlarının da katılımıyla birlikte kutlandı.
- 04.09.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da Fatih Terim'in doğum günü kutlandı! Pastayı Arda Turan kesti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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