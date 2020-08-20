Yer yerinden oynayacak! James Rodriguez Süper Lig devine...

Galatasaray transferde yine büyük oynuyor. Ezeli rakiplerinin gerisinde kalmakla suçlanan sarı-kırmızılı ekibin ses getirecek bir oyuncu almaya hazırlandığı ifade edilirken kulüp kulislerine sızan bilgiye göre bu isim Real Madrid'in ünlü futbolcusu James Rodriguez... Younes Belhanda'ya takım arayan Galatasaray'ın 29 yaşındaki futbolcuyu almak için çalışma başlattığı belirtiliyor. Aslında Kolombiyalı 10 numara, Lazio ile ciddi şekilde anılıyor. Hatta Kolombiya basını "Sonunda bir takım James Rodriguez ile ciddi ciddi ilgileniyor" haberleri yapıldı.

İLK TEKLİFİNİ YAPTI BİLE

Ancak Lazio, James ile ilgilenmediğini açıkladı. Tam da bu iddiaların arefesinde Galatasaray'ın James için Real Madrid'e sürpriz bir teklif yaptığı iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, İspanya'da 6 milyon euro kazanan ve takımda şans bulamayan James'in ücretinin yarısını ödeyerek kiralamak istediği belirtildi. Ancak James'in sözleşmesinin gelecek sezon bitecek olması büyük engel olarak duruyor. Real Madrid, James'i satışa çıkarmış ancak hiçbir teklif almamıştı. Bu durum Galatasaray'ı cesaretlendirirken Falcao da gelmesi için aktif rol oynuyor.

BULUŞACAKLAR

Arda-falcao buluşmasının ardından eğer transfer gerçekleşirse Kolombiyalı futbolcu, James Rodriguez ile de yeniden bir araya gelecek. İki futbolu, milli takımın yanı sıra Porto ve Monaco'da birlikte 77 maça çıkmıştı. 12 gollük (10+2) bir skor ortaya koymuşlardı.

OYNAMAMAK SİNİR BOZUCU!

Zidane ile yıldızı barışmayan Rodriguez, oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. Bu konuda duygularını gizlemeyen başarılı futbolcu, "Artık emin olacağım bir yere gitmek ve oynamak, mutlu olmak istiyorum. Sevileceğim bir yeri istiyorum" ifadelerini kullandı. 29 yaşındaki yıldız, "Oynamamak sinir bozucu. Kötü oyuncu olsam, kabul ederim ancak ben her zaman oynamak ve kazanmak isteyen bir oyuncuyum" dedi.

8 MAÇA ÇIKABİLDİ

James Rodriguez geçen sezon La Liga'da sadece 8 maçta şans bulabildi ve 1 gol, 1 asistlik performans sergileyebildi. Yıldız futbolcu bu nedenle Real Madrid macerasını artık tamamlamak ve yeni bir başlangıç yapmayı planlıyor.

2014'TE PARLADI

Banfıeld, Porto ve Monaco formaları giyen Rodriguez, 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiya Milli Takımı'nda yıldızlaşarak, Real Madrid'in yolunu tutmayı başardı. 2017-18 sezonunda Bayern Münih'te bir yıl kiralık forma giydi.