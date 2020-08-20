Yer yerinden oynayacak! James Rodriguez Süper Lig devine...
Son dönemde transferde ezeli rakiplerinin gölgesinde kalmakla eleştirilen Galatasaray, Real Madrid’de şans bulamayan James Rodriguez için harekete geçti. Kolombiyalı futbolcu için yakın arkadaşı Radamel Falcao da devrede.
Galatasaray transferde yine büyük oynuyor. Ezeli rakiplerinin gerisinde kalmakla suçlanan sarı-kırmızılı ekibin ses getirecek bir oyuncu almaya hazırlandığı ifade edilirken kulüp kulislerine sızan bilgiye göre bu isim Real Madrid'in ünlü futbolcusu James Rodriguez... Younes Belhanda'ya takım arayan Galatasaray'ın 29 yaşındaki futbolcuyu almak için çalışma başlattığı belirtiliyor. Aslında Kolombiyalı 10 numara, Lazio ile ciddi şekilde anılıyor. Hatta Kolombiya basını "Sonunda bir takım James Rodriguez ile ciddi ciddi ilgileniyor" haberleri yapıldı.
İLK TEKLİFİNİ YAPTI BİLE
Ancak Lazio, James ile ilgilenmediğini açıkladı. Tam da bu iddiaların arefesinde Galatasaray'ın James için Real Madrid'e sürpriz bir teklif yaptığı iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, İspanya'da 6 milyon euro kazanan ve takımda şans bulamayan James'in ücretinin yarısını ödeyerek kiralamak istediği belirtildi. Ancak James'in sözleşmesinin gelecek sezon bitecek olması büyük engel olarak duruyor. Real Madrid, James'i satışa çıkarmış ancak hiçbir teklif almamıştı. Bu durum Galatasaray'ı cesaretlendirirken Falcao da gelmesi için aktif rol oynuyor.
BULUŞACAKLAR
Arda-falcao buluşmasının ardından eğer transfer gerçekleşirse Kolombiyalı futbolcu, James Rodriguez ile de yeniden bir araya gelecek. İki futbolu, milli takımın yanı sıra Porto ve Monaco'da birlikte 77 maça çıkmıştı. 12 gollük (10+2) bir skor ortaya koymuşlardı.
OYNAMAMAK SİNİR BOZUCU!
Zidane ile yıldızı barışmayan Rodriguez, oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. Bu konuda duygularını gizlemeyen başarılı futbolcu, "Artık emin olacağım bir yere gitmek ve oynamak, mutlu olmak istiyorum. Sevileceğim bir yeri istiyorum" ifadelerini kullandı. 29 yaşındaki yıldız, "Oynamamak sinir bozucu. Kötü oyuncu olsam, kabul ederim ancak ben her zaman oynamak ve kazanmak isteyen bir oyuncuyum" dedi.
8 MAÇA ÇIKABİLDİ
James Rodriguez geçen sezon La Liga'da sadece 8 maçta şans bulabildi ve 1 gol, 1 asistlik performans sergileyebildi. Yıldız futbolcu bu nedenle Real Madrid macerasını artık tamamlamak ve yeni bir başlangıç yapmayı planlıyor.
2014'TE PARLADI
Banfıeld, Porto ve Monaco formaları giyen Rodriguez, 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiya Milli Takımı'nda yıldızlaşarak, Real Madrid'in yolunu tutmayı başardı. 2017-18 sezonunda Bayern Münih'te bir yıl kiralık forma giydi.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yer yerinden oynayacak! James Rodriguez Süper Lig devine... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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