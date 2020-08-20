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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Yer yerinden oynayacak! James Rodriguez Süper Lig devine...

Yer yerinden oynayacak! Süper Lig devine...

Yer yerinden oynayacak! James Rodriguez Süper Lig devine...

Son dönemde transferde gölgesinde kalmakla eleştirilen , ’de şans bulamayan için harekete geçti. Kolombiyalı futbolcu için yakın arkadaşı da devrede.

transferde yine büyük oynuyor. Ezeli rakiplerinin gerisinde kalmakla suçlanan sarı-kırmızılı ekibin ses getirecek bir oyuncu almaya hazırlandığı ifade edilirken kulüp kulislerine sızan bilgiye göre bu isim 'in ünlü futbolcusu ... Younes Belhanda'ya takım arayan Galatasaray'ın 29 yaşındaki futbolcuyu almak için çalışma başlattığı belirtiliyor. Aslında Kolombiyalı 10 numara, Lazio ile ciddi şekilde anılıyor. Hatta basını "Sonunda bir takım James Rodriguez ile ciddi ciddi ilgileniyor" haberleri yapıldı.

İLK TEKLİFİNİ YAPTI BİLE
Ancak Lazio, James ile ilgilenmediğini açıkladı. Tam da bu iddiaların arefesinde Galatasaray'ın James için Real Madrid'e sürpriz bir teklif yaptığı iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, 'da 6 milyon euro kazanan ve takımda şans bulamayan James'in ücretinin yarısını ödeyerek kiralamak istediği belirtildi. Ancak James'in sözleşmesinin gelecek sezon bitecek olması büyük engel olarak duruyor. Real Madrid, James'i satışa çıkarmış ancak hiçbir teklif almamıştı. Bu durum Galatasaray'ı cesaretlendirirken Falcao da gelmesi için aktif rol oynuyor.

BULUŞACAKLAR
Arda-falcao buluşmasının ardından eğer gerçekleşirse Kolombiyalı futbolcu, James Rodriguez ile de yeniden bir araya gelecek. İki futbolu, yanı sıra Porto ve Monaco'da birlikte 77 maça çıkmıştı. 12 gollük (10+2) bir skor ortaya koymuşlardı.

OYNAMAMAK SİNİR BOZUCU!
Zidane ile yıldızı barışmayan Rodriguez, oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. Bu konuda duygularını gizlemeyen başarılı futbolcu, "Artık emin olacağım bir yere gitmek ve oynamak, mutlu olmak istiyorum. Sevileceğim bir yeri istiyorum" ifadelerini kullandı. 29 yaşındaki yıldız, "Oynamamak sinir bozucu. Kötü oyuncu olsam, kabul ederim ancak ben her zaman oynamak ve kazanmak isteyen bir oyuncuyum" dedi.

8 MAÇA ÇIKABİLDİ
James Rodriguez geçen sezon 'da sadece 8 maçta şans bulabildi ve 1 gol, 1 asistlik performans sergileyebildi. Yıldız futbolcu bu nedenle Real Madrid macerasını artık tamamlamak ve yeni bir başlangıç yapmayı planlıyor.

2014'TE PARLADI
Banfıeld, Porto ve Monaco formaları giyen Rodriguez, 2014 'nda Kolombiya Milli Takımı'nda yıldızlaşarak, Real Madrid'in yolunu tutmayı başardı. 2017-18 sezonunda 'te bir yıl kiralık forma giydi.

  1. 20.8.2020
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