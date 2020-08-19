FIFA'dan Galatasaray'a müjde! Tam 5 milyon TL
Galatasaray'ın tecrübeli savunmacısı Christian Luyindama, milli takım forması ile çıktığı bir mücadelede ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Demokratik Kongolu oyuncunun bu sakatlığı sonrası FIFA'nın Galatasaray'a 5 milton TL ödeme yapacağı öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama, 18 Kasım'da milli takım forması altında Gambiya'ya karşı oynanan maçta çapraz bağlarından ciddi bir sakatlık yaşamıştı.
Sezonun geri kalanını kaçıran 26 yaşındaki futbolcu için FIFA, sarı-kırmzılı ekibe ödeme yapmaya hazırlanıyor. Leopardsactu'nun haberine göre FIFA, Luyindama'nın sakatlık sürecine ilişkin Galatasaray'a yakın bir zamanda 600 bin euro (5.2 milyon TL) ödeyecek.
- 19.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
FIFA'dan Galatasaray'a müjde! Tam 5 milyon TL haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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