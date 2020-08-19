FIFA'dan Galatasaray'a müjde! Tam 5 milyon TL - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray FIFA'dan G.Saray'a müjde! Tam 5 milyon TL

'dan 'a müjde! Tam 5 milyon TL

FIFA'dan Galatasaray'a müjde! Tam 5 milyon TL

'ın tecrübeli savunmacısı Christian Luyindama, milli takım forması ile çıktığı bir mücadelede ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Demokratik Kongolu oyuncunun bu sakatlığı sonrası 'nın Galatasaray'a 5 milton TL ödeme yapacağı öğrenildi. İşte detaylar...

'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama, 18 Kasım'da milli takım forması altında Gambiya'ya karşı oynanan maçta çapraz bağlarından ciddi bir sakatlık yaşamıştı.

Sezonun geri kalanını kaçıran 26 yaşındaki futbolcu için , sarı-kırmzılı ekibe ödeme yapmaya hazırlanıyor. Leopardsactu'nun haberine göre FIFA, Luyindama'nın sakatlık sürecine ilişkin Galatasaray'a yakın bir zamanda 600 bin euro (5.2 milyon TL) ödeyecek.

  1. 19.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

FIFA'dan Galatasaray'a müjde! Tam 5 milyon TL haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA