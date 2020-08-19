Galatasaray Kiril Despodov için kiralama teklifini sundu! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Terim'in gözdesi Aslan oluyor! Kiralama teklifi yapıldı

için kiralama teklifini sundu!

Galatasaray Kiril Despodov için kiralama teklifini sundu!

yönetimi, 'in takımda görmeyi çok istediği Bulgar sağ kanat konusunda girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılı kurmaylar, genç yıldız için Cagliari'ye kiralama teklifini yaptı.

Transferde emin adımlar atmak isteyen 'da 'in gözdesi için girişimler hız kazandı. Sol kanat mevkisine , Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu gibi takviyeler yapan sarı-kırmızılı takım gözünü sağ kanat transferine çevirdi.

DESPODOV AŞKI ALEVLENDİ!
Takvim'in haberine göre, Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği Bulgar sağ kanat Despodov aşkı yeniden alevlendi. Sarı-kırmızılı kurmaylar 23 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibi Cagliari'ye kiralama teklifini sundu.

SCOUT EKİBİ 1 YILDIR TAKİP EDİYOR
'u scout ekibinin yaklaşık 1 yıldır takip ettiği belirtilirken, sarı-kırmızılı yönetim transferi satın alma opsiyonu ile kiralık olarak bitirmek için büyük çaba harcıyor.

  1. 19.08.2020
  2. Güncelleme: 19.08.2020 12:13
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