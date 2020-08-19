Galatasaray Kiril Despodov için kiralama teklifini sundu!
Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmeyi çok istediği Bulgar sağ kanat Kiril Despodov konusunda girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılı kurmaylar, genç yıldız için Cagliari'ye kiralama teklifini yaptı.
Transferde emin adımlar atmak isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in gözdesi için girişimler hız kazandı. Sol kanat mevkisine Arda Turan, Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu gibi takviyeler yapan sarı-kırmızılı takım gözünü sağ kanat transferine çevirdi.
DESPODOV AŞKI ALEVLENDİ!
Takvim'in haberine göre, Galatasaray'da teknik direktörü Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği Bulgar sağ kanat Despodov aşkı yeniden alevlendi. Sarı-kırmızılı kurmaylar 23 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibi Cagliari'ye kiralama teklifini sundu.
SCOUT EKİBİ 1 YILDIR TAKİP EDİYOR
Kiril Despodov'u scout ekibinin yaklaşık 1 yıldır takip ettiği belirtilirken, sarı-kırmızılı yönetim transferi satın alma opsiyonu ile kiralık olarak bitirmek için büyük çaba harcıyor.
- 19.08.2020
- Güncelleme: 19.08.2020 12:13
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray Kiril Despodov için kiralama teklifini sundu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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