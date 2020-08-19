Lemina'dan flaş paylaşım! "Aptal değilim"
Adı transferde Beşiktaş'la anılan Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi sona eren ve geleceği merak konusu olan Mario Lemina'nın adı transferde Beşiktaş'la da anılıyordu. Gaboblu futbolcu gece saatlerinde sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı.
Tecrübeli isim paylaştığı gönderide, "Ne dediklerini bilmiyorum ama her şey yalan. Ayrıca bu benim hatam değil. Ben asla yalan söylemedim. Herkese saygı gösterdim ama bu tek taraflı oldu. Daha sonra her şeyi açıklayacağım. Üstelik aptal değilim. Ne yapmaya çalıştıklarını biliyorum" ifadelerini kullandı.
Lemina'nın bu paylaşımının hangi takıma gönderme içerdiği merak ediliyor.
- 19.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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