Lemina'dan flaş paylaşım! "Aptal değilim" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Lemina'dan flaş paylaşım! "Aptal değilim"

Lemina'dan flaş paylaşım! "Aptal değilim"

Lemina'dan flaş paylaşım! "Aptal değilim"

Adı transferde 'la anılan Gabonlu orta saha oyuncusu , hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

ile olan kiralık sözleşmesi sona eren ve geleceği merak konusu olan 'nın adı transferde 'la da anılıyordu. Gaboblu futbolcu gece saatlerinde hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

Tecrübeli isim paylaştığı gönderide, "Ne dediklerini bilmiyorum ama her şey yalan. Ayrıca bu benim hatam değil. Ben asla yalan söylemedim. Herkese saygı gösterdim ama bu tek taraflı oldu. Daha sonra her şeyi açıklayacağım. Üstelik aptal değilim. Ne yapmaya çalıştıklarını biliyorum" ifadelerini kullandı.

Lemina'nın bu paylaşımının hangi takıma gönderme içerdiği merak ediliyor.


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  1. 19.08.2020
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