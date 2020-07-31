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31 Temmuz 2020, Cuma
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geliyor!

Falcao geliyor!

'da 'nun geleceği belirsizliğini korurken 'nın resmi twitter hesabıyla bir taraftar arasındaki diyalog gündeme oturdu.

'da 'nun geleceği belirsizliğini korurken 'nın resmi twitter hesabıyla bir taraftar arasındaki diyalog gündeme oturdu. Spartak'lı bir taraftar, "Şifre çözüldü. Kokorin geliyor" diye yazdı. Spartak hesabı ise, "Falcao" ismini verdi ve "Belki de o gelecek?" ifadesini kullandı.
  1. 31.7.2020
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