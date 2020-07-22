Son dakika: Mariano Galatasaray ile son antremanına çıktı! İşte o anlar

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, idman sonrasında takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray'daki son antrenmanına çıkan Brezilyalı futbolcumuz Mariano, idman sonrasında takım arkadaşları ve teknik heyetimizle vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler. Yolun açık olsun Mariano!" ifadeleri kullanıldı.