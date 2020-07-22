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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray G.Saray'da bir veda daha! Son antrenmanına çıktı...

Son dakika: Mariano ile son antremanına çıktı! İşte o anlar

Son dakika: Mariano Galatasaray ile son antremanına çıktı! İşte o anlar

Son dakika... 'da Yuto Nagatomo ve 'ın ardından bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı savunmacısı Mariano bugün çıktığı son antrenmanda takım arkadaşları ile vedalaştı.

'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, idman sonrasında takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray'daki son antrenmanına çıkan Brezilyalı futbolcumuz Mariano, idman sonrasında takım arkadaşları ve teknik heyetimizle vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler. Yolun açık olsun Mariano!" ifadeleri kullanıldı.

Mariano'da Galatasaray'a veda!
  1. 22.07.2020
  2. Güncelleme: 22.07.2020 13:53
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