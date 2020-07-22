Son dakika: Mariano Galatasaray ile son antremanına çıktı! İşte o anlar
Son dakika... Galatasaray'da Yuto Nagatomo ve Selçuk İnan'ın ardından bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı savunmacısı Mariano bugün çıktığı son antrenmanda takım arkadaşları ile vedalaştı.
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, idman sonrasında takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray'daki son antrenmanına çıkan Brezilyalı futbolcumuz Mariano, idman sonrasında takım arkadaşları ve teknik heyetimizle vedalaştı. Emeklerin için teşekkürler. Yolun açık olsun Mariano!" ifadeleri kullanıldı.
- 22.07.2020
- Güncelleme: 22.07.2020 13:53
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Mariano Galatasaray ile son antremanına çıktı! İşte o anlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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