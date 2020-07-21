Futbolu bırakan Selçuk İnan'a Florya'da duygusal veda! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
21 Temmuz 2020, Salı
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Futbolu bırakan 'a Florya'da duygusal veda!

Futbolu bırakan Selçuk İnan'a Florya'da duygusal veda!

'da aktif futbolculuk kariyerini noktalayan kaptan , sarı-kırmızılı takımla son antrenmanına çıktı. Takım arkadaşları ve teknik direktör tarafından alkışlanıp omuzlara alınan Selçuk İnan duygu dolu anlar yaşadı.

Ligde oynanan maçının ardından futbola veda ettiğini açıklayan 'ın takım kaptanlarından ,sarı-kırmızılı takımla son idmanına çıktı.

'nde takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaşan Selçuk İnan duygu dolu anlar yaşadı.

Sarı-kırmızılı kulüp de sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla Selçuk İnan'a veda etti.

İşte o mesaj:



  1. 21.07.2020
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