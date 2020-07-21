Futbolu bırakan Selçuk İnan'a Florya'da duygusal veda!
Galatasaray'da aktif futbolculuk kariyerini noktalayan kaptan Selçuk İnan, sarı-kırmızılı takımla son antrenmanına çıktı. Takım arkadaşları ve teknik direktör Fatih Terim tarafından alkışlanıp omuzlara alınan Selçuk İnan duygu dolu anlar yaşadı.
Ligde oynanan Göztepe maçının ardından futbola veda ettiğini açıklayan Galatasaray'ın takım kaptanlarından Selçuk İnan,sarı-kırmızılı takımla son idmanına çıktı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaşan Selçuk İnan duygu dolu anlar yaşadı.
Sarı-kırmızılı kulüp de sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla Selçuk İnan'a veda etti.
İşte o mesaj:
Kaptanımız Selçuk İnan, bugün gerçekleştirilen antrenman sonrasında takım arkadaşları ve teknik ekibimizle vedalaşarak aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 21, 2020
Yolun açık olsun kaptan...
Galatasaray'a kattıkların ve emeklerin için teşekkürler! ?? pic.twitter.com/Ca7fFBpK0u
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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