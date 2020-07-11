Galatasaray'a sürpriz golcü önerisi! Tim Kleindienst...
Corona virüsü arası sonrası üst üste aldığı kötü sonuçların ardından şampiyonluk yarışında havlu atan Galatasaray'da, yeni sezonun transfer çalışmaları başladı. Bu kapsamda sarı-kırmızılı takıma sürpriz bir golcü önerisi geldi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Bu sezon pandemi arası sonrası alınan kötü sonuçların ardından şampiyonluk şansını kaybeden Galatasaray'da, yeni sezon öncesi kadroda geniş bir revizyon bekleniyor.
Takvim'de yer alan habere göre potansiyeli yüksek genç yeteneklerin peşinde olan sarı-kırmızılı takıma, Bundesliga 2'de Heidenheim'i play off'lara taşıyan golcü oyuncu Tim Kleindienst önerildi. 1.94'lük Alman santrfor için son kararı teknik direktör Fatih Terim'in vereceği ifade edildi.
Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 30 karşılaşmada görev alan Tim Kleindienst, 16 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.
- 11.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'a sürpriz golcü önerisi! Tim Kleindienst... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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