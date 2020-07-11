Galatasaray'a sürpriz golcü önerisi! Tim Kleindienst... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
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'a sürpriz golcü önerisi! Tim Kleindienst...

Galatasaray'a sürpriz golcü önerisi! Tim Kleindienst...

Corona virüsü arası sonrası üst üste aldığı kötü sonuçların ardından şampiyonluk yarışında havlu atan 'da, yeni sezonun çalışmaları başladı. Bu kapsamda sarı-kırmızılı takıma sürpriz bir golcü önerisi geldi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Bu sezon pandemi arası sonrası alınan kötü sonuçların ardından şampiyonluk şansını kaybeden 'da, yeni sezon öncesi kadroda geniş bir revizyon bekleniyor.

Takvim'de yer alan habere göre potansiyeli yüksek genç yeteneklerin peşinde olan sarı-kırmızılı takıma, Bundesliga 2'de Heidenheim'i play off'lara taşıyan golcü oyuncu Tim Kleindienst önerildi. 1.94'lük Alman santrfor için son kararı teknik direktör 'in vereceği ifade edildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 30 karşılaşmada görev alan Tim Kleindienst, 16 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

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  1. 11.07.2020
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