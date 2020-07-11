Galatasaray'a sürpriz golcü önerisi! Tim Kleindienst...

Bu sezon pandemi arası sonrası alınan kötü sonuçların ardından şampiyonluk şansını kaybeden Galatasaray'da, yeni sezon öncesi kadroda geniş bir revizyon bekleniyor.

Takvim'de yer alan habere göre potansiyeli yüksek genç yeteneklerin peşinde olan sarı-kırmızılı takıma, Bundesliga 2'de Heidenheim'i play off'lara taşıyan golcü oyuncu Tim Kleindienst önerildi. 1.94'lük Alman santrfor için son kararı teknik direktör Fatih Terim'in vereceği ifade edildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 30 karşılaşmada görev alan Tim Kleindienst, 16 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.