Galatasaray'a 'evet' dedi! Yeni sağ bek Jimmy Durmaz'dan
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mariano ile yolları ayırmaya hazırlanan Galatasaray yeni sağ bekine kavuşuyor. Sarı-kırmızılı futbolcu Jimmy Durmaz'ın menajeri Martin Dalhin'in tavsiye ettiği Olympiakos'lu Omer Elabdellaoui, Premier Lig'den istediği teklifi alamayınca Cimbom'a evet dedi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mariano ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray aradığı sağ beki Komşu'da buldu. Yunan ekibi Olympiakos'la sözleşmesini uzatmayan Omar Elabdellaoui ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar, anlaşmaya çok yakın. Galatasaray'a bu oyuncuyu Jimmy Durmaz'ın menajeri Martin Dahlin'in önerdiği ortaya çıktı.
İSTİKRARI İLE ÖNE ÇIKIYOR
Sabah'ın haberine göre; Dahlin, Jimmy ile Olympiakos'ta birlikte oynayan Norveçli futbolcu için Galatasaray'a olumlu referans verdi. Norveç Milli Takımı'nda da düzenli forma giyen ve istikrarı ile tanınan 28 yaşındaki sağ bek, Premier Lig'den beklediği teklifi alamayınca Galatasaray'a imza atmaya hazırlanıyor.
ADA MACERASI KISA SÜRDÜ
Olympiakos'ta 2014 yılından beri forma giyen Omar'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Adı daha önce Trabzonspor ve F.Bahçe ile de anılan Norveçli'nin piyasa değeri 4.8 milyon Euro olarak gösteriliyor. Norveç Milli Takımı formasını U15, U16, U17, U18, U19, U21,
U23 ve A Milli olmak üzere 8 farklı yaş kategorisinde giymeyi başaran Omar, 2017 Haziran'da kiralık olarak yarım sezon forma giydiği Hull City'de başarılı olamayınca Olympiakos'a geri dönmüştü.
- 11.07.2020
- Güncelleme: 11.07.2020 01:39
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'a 'evet' dedi! Yeni sağ bek Jimmy Durmaz'dan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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