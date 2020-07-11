Galatasaray'a 'evet' dedi! Yeni sağ bek Jimmy Durmaz'dan - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Cimbom'a 'evet' dedi! Yeni sağ bek Jimmy Durmaz'dan

'a 'evet' dedi! Yeni sağ bek Jimmy Durmaz'dan

Galatasaray'a 'evet' dedi! Yeni sağ bek Jimmy Durmaz'dan

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mariano ile yolları ayırmaya hazırlanan yeni sağ bekine kavuşuyor. Sarı-kırmızılı futbolcu Jimmy Durmaz'ın menajeri Martin Dalhin'in tavsiye ettiği 'lu Omer Elabdellaoui, 'den istediği teklifi alamayınca Cimbom'a evet dedi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mariano ile yollarını ayırmaya hazırlanan aradığı sağ beki Komşu'da buldu. Yunan ekibi 'la sözleşmesini uzatmayan ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar, anlaşmaya çok yakın. Galatasaray'a bu oyuncuyu Jimmy Durmaz'ın menajeri 'in önerdiği ortaya çıktı.

İSTİKRARI İLE ÖNE ÇIKIYOR

Sabah'ın haberine göre; Dahlin, Jimmy ile Olympiakos'ta birlikte oynayan Norveçli futbolcu için Galatasaray'a olumlu referans verdi. Norveç 'nda da düzenli forma giyen ve istikrarı ile tanınan 28 yaşındaki sağ bek, 'den beklediği teklifi alamayınca Galatasaray'a imza atmaya hazırlanıyor.

ADA MACERASI KISA SÜRDÜ

Olympiakos'ta 2014 yılından beri forma giyen Omar'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Adı daha önce ve F.Bahçe ile de anılan Norveçli'nin piyasa değeri 4.8 milyon Euro olarak gösteriliyor. Takımı formasını U15, U16, U17, U18, U19, U21,

U23 ve A Milli olmak üzere 8 farklı yaş kategorisinde giymeyi başaran Omar, 2017 Haziran'da kiralık olarak yarım sezon forma giydiği 'de başarılı olamayınca Olympiakos'a geri dönmüştü.

  1. 11.07.2020
  2. Güncelleme: 11.07.2020 01:39
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