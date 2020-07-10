Haberler Galeri Kura çekimine Okan Buruk damgası! Galatasaray...

Kura çekimine Okan Buruk damgası! Galatasaray...

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı ardından yaşanacak çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları için İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekiminde gerçekleştirildi. Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de yer aldığı kura çekiminde teknik direktör Okan Buruk canlı yayın konuğu oldu. Buruk, kura çekimine açıklamaları ile adeta damga vurdu. İşte o sözler ve Galatasaray detayı...

10 Temmuz 2020 Cuma 19:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





