Kura çekimine Okan Buruk damgası! Galatasaray... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Galeri Kura çekimine Okan Buruk damgası! Galatasaray...

Kura çekimine Okan Buruk damgası! Galatasaray...

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı ardından yaşanacak çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları için İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekiminde gerçekleştirildi. Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de yer aldığı kura çekiminde teknik direktör Okan Buruk canlı yayın konuğu oldu. Buruk, kura çekimine açıklamaları ile adeta damga vurdu. İşte o sözler ve Galatasaray detayı...
10 Temmuz 2020 Cuma 19:16
Kura çekimine Okan Buruk damgası! Galatasaray...

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ve yarı final kura çekiminde canlı yayın konuğu oldu. Buruk'un yaptığı açıklamalar kura çekimine adeta damga vurdu.

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Kura çekimine Okan Buruk damgası! Galatasaray...

KURALAR ÇEKİLDİ

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde UEFA Avrupa Ligi kura çekimi gerçekleşti.Temsilcimiz Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde çeyrek finalde Manchester United - LASK Linz maçının galibiyle karşılaşacak.

Kura çekimine Okan Buruk damgası! Galatasaray...

ZORLU RAKİPLER BEKLİYOR

Başakşehir bu turu da geçmesi halinde yarı finalde Wolverhampton - Olympiakos / Sevilla - Roma eşleşmelerinin galibiyle final mücadelesi verecek.

Kura çekimine Okan Buruk damgası! Galatasaray...

OKAN BURUK DAMGASI

Kura çekimine damga vuran isim Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk oldu.

Kura çekimine Okan Buruk damgası! Galatasaray...

İNGİLİZCE KONUŞTU

Başarılı teknik adam, eşleşmeler belli olmadan önce telekonferans ile gerçekleştirilen röportajda İngilizce konuştu.

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