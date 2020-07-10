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Kura çekimine Okan Buruk damgası! Galatasaray...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı ardından yaşanacak çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları için İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekiminde gerçekleştirildi. Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de yer aldığı kura çekiminde teknik direktör Okan Buruk canlı yayın konuğu oldu. Buruk, kura çekimine açıklamaları ile adeta damga vurdu. İşte o sözler ve Galatasaray detayı...
10 Temmuz 2020 Cuma 19:16
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KURALAR ÇEKİLDİ
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde UEFA Avrupa Ligi kura çekimi gerçekleşti.Temsilcimiz Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımını elemesi halinde çeyrek finalde Manchester United - LASK Linz maçının galibiyle karşılaşacak.
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